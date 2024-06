Salernitana, si tratta a oltranza per la cessione del club a Brera Holdings

Il futuro della Salernitana continua a essere avvolto da una nube di mistero, soprattutto per la questione societaria che vede Danilo Iervolino pronto a cedere il club. In questa ottica, la trattativa con il fondo statunitense Brera Holdings potrebbe avere il proprio esito positivo entro giovedì.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, non c’è nessuna altra offerta concreta per la società campana, retrocessa quest’anno in Serie B. I contatti con il fondo, guidato dal Ceo Pierre Galoppi, sono pressoché quotidiani e vedono grande protagonista anche Maria Xing, responsabile di investimenti e sviluppo aziendale ed ex 777 Partners, altro fondo statunitense proprietario di diversi club tra cui il Genoa. Dall’altra parte ci sono il presidente Iervolino e l’amministratore delegato, Maurizio Milan.

La trattativa va avanti da due mesi, c’è la due diligence e c’è un patto di riservatezza. L’ostacolo è rappresentato dalle ulteriori garanzie che Iervolino avrebbe chiesto per il pagamento rateale, che avverrebbe in cinque tranches. Ed è qui che si gioca la partita: se Brera Holding soddisfacesse queste richieste del patron dei campani, ecco che allora la trattativa si avvierebbe verso il traguardo.

Molto probabilmente, anche con un cambio di proprietà, per il breve futuro la Salernitana continuerà a seguire il piano finanziario presentato da Milan, che avrebbe trovato consensi anche ai vertici di Brera Holdings. Milan che rimarrebbe, con un ruolo importante, anche in caso di cessione del club. Inoltre, rimane da chiarire per quale percentuale del club Iervolino stia trattando, visto che non è escluso che l’attuale patron possa rimanere come socio di minoranza, o anche di maggioranza. Sembra però certo che lo stesso Iervolino sia molto interessato a investire direttamente nel fondo Brera Holdings ed entrare così nel mondo delle multiproprietà.