Juve, la confessione di Pogba: «Non esisto più. Mi hanno tolto tutto»

«È finita Paul Pogba non esiste più». Con queste parole, piene di dolore, il centrocampista francese, ancora sotto contratto con la Juventus, rompe il silenzio dietro al quale si era protetto in seguito alla squalifica per doping che lo vedrà lontano dai campi fino al 2027.

Pogba è stato protagonista di una videointervista al social hietip.sports che l’ha diffusa sui propri canali, con il quotidiano The Guardian Nigeria che ne ha pubblicato diversi estratti in cui il campione del Mondo con la Francia nel 2018 si è lasciato andare a tutta la sua emotività in questo momento difficile, che molto probabilmente ha posto fine alla sua carriera da calciatore.

«Già non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sono perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto», ha dichiarato ancora Pogba in un altro estratto dell’intervista.