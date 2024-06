EURO 2024, sguardo agli ottavi di finale: fra tempi supplementari e rigori

EURO 2024 sta quasi per veder esaurirsi la sua prima fase, quella caratterizzata dai gironi. Una volta decretate le 16 nazionali che accederanno agli ottavi di finale, ecco che inizierà la fase a eliminazione diretta.

Il tabellone del torneo continentale è già stato definito mesi fa tramite sorteggio, così che le nazionali ancora in gara possano sapere con chi potranno sfidarsi nelle varie fasi del torneo fino alla finalissima dell’Olympiastadio di Berlino in programma domenica 14 luglio.

Ci sono supplementari EURO 2024 – Il regolamento UEFA

Come di consueto le gare della fase a eliminazione diretta si giocheranno in partita secca. Questo vuol dire che in caso di parità non termineranno nei 90 minuti regolamentari. E qui una domanda nasce spontanea: il regolamento UEFA per EURO 2024 prevede ancora i tempi supplementari o si procede con i calci di rigore?

Ormai da qualche anno i vari organizzatori dei tornei nazionali, ma anche internazionale a livello giovanile e non, stanno provvedendo alla graduale eliminazione dei tempi supplementari aprendo le porte ai calci di rigore fin da subito in caso di pareggio nei 90 minuti regolamentari.

Ma se la Lega Serie A ha abolito i tempi supplementari fino ai quarti di finale di Coppa Italia e la UEFA stessa li ha aboliti dalla scorsa stagione della Supercoppa Europea, a EURO 2024 i supplementari sono rimasti in vigore. Quindi, se una gara della fase a eliminazione diretta finisse in parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.

In caso il risultato fosse ancora sul pari alla fine della mezz’ora dei tempi supplementari ecco che le due squadre dovranno andare ai calci di rigore. Tiri dal dischetto che hanno portato molta fortuna all’Italia a EURO 2020, dove ha avuto la meglio prima contro la Spagna in semifinale e poi contro l’Inghilterra nella finalissima di Wembley che ha riportato l’Europeo nel Belpaese dopo 58 anni, visto che si giocò nel 2021 per via della pandemia.