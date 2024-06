EURO 2024, Inghilterra o Danimarca: il possibile percorso ai quarti dell'Italia

L’Italia, grazie al gol all’ultimo secondo di Mattia Zaccagni contro la Croazia, è riuscita a centrare la qualificazione agli ottavi di finale di EURO 2024 come seconda classificata del girone B alle spalle della Spagna. E proprio per questo piazzamento gli Azzurri conoscono già la proprio posizione all’interno del tabellone del torneo continentale.

Gli uomini di Luciano Spalletti, inoltre, sanno già che troveranno sul loro cammino la Svizzera, anch’essa qualificatasi come seconda nel girone A dietro la Germania. La partita contro la nazionale elvetica si giocherà all’Olympistadion di Berlino sabato 29 giugno alle ore 18.00. Questo il quadro degli ottavi di finale per il momento, con grande attesa per quanto riguarda le quattro migliori terze, ancora da definire:

Sabato 29 giugno 2024, ore 18.00 – Svizzera vs Italia (38)

vs (38) Sabato 29 giugno 2024, ore 21.00 – Germania vs 2C (37)

vs 2C (37) Domenica 30 giugno 2024, ore 18.00 – 1C vs 3D/E/F (40)

Domenica 30 giugno 2024, ore 21.00 – Spagna vs 3A/D/E/F (39)

vs 3A/D/E/F (39) Lunedì 1° luglio 2024, ore 18.00 – 2D vs 2E (42)

Lunedì 1° luglio 2024, ore 21.00 – Portogallo vs 3A/B/C (41)

vs 3A/B/C (41) Martedì 2 luglio 2024, ore 18.00 – 1D vs 2F (44)

Martedì 2 luglio 2024, ore 21.00 – 1E vs 3A/B/C/D (43)

Questo invece il calendario dei quarti di finale del torneo:

Venerdì 5 luglio 2024 – W41 vs W42 (45)

Venerdì 5 luglio 2024 – W39 vs W37 (46)

Sabato 6 luglio 2024 – W43 vs W44 (47)

Sabato 6 luglio 2024 – W40 vs W38 (48)

Accoppiamenti quarti europei 2024 – Le possibili avversarie dell’Italia

Come detto, il tabellone per la fase a eliminazione diretta di EURO 2024 è già stato deciso e piano piano tutte le tessere del puzzle, composto dalle 16 nazionali che si qualificheranno agli ottavi di finale, stanno andando al loro posto. Grazie al secondo posto nel girone, l’Italia ha trovato spazio nella parte destra, dove sappiamo che affronterà la Svizzera. Ma chi potrebbe incontrare la Nazionale di Spalletti qualora avesse la meglio sulla selezione del commissario tecnico Murat Yakin?

Sempre guadando il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti, la sfida che i tifosi italiani dovranno osservare con attenzione è quella identificata dalla UEFA con il numero 40, che vedrà contrapposte la vincitrice del girone C e una delle migliori terze, che arriverà sicuramente – secondo lo schema previsto dalla UEFA – da uno dei tre gironi D, E ed F.

Partendo dal gruppo C, a una giornata da termine, in testa si trova l’Inghilterra con quattro punti, seguita dalla coppia Danimarca-Slovenia a due, mentre la Serbia è a un solo punto e non può agganciare il primato visto che ha perso lo scontro diretto con gli inglesi nella gara di esordio. La nazionale guidata dal ct Gareth Southgate dovrà affrontare la Slovenia, mentre in contemporanea si giocherà Serbia-Danimarca. Tre squadre su quattro possono dunque conquistare ancora il primo posto.

Passando invece alla migliore terza che dovrà fronteggiare la vincitrice del girone C, qui sappiamo che la sfidante arriverà dai gruppi D, E o F. Quindi, a una partita dalla fine della fase a gironi, le indiziate sono Austria, Francia e Olanda nel raggruppamento D e una fra Repubblica Ceca, Georgia e Turchia per quanto riguarda il girone F. Più complicata la situazione del gruppo E visto che Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina si trovano tutte a quota tre punti e sicuramente chi arriverà terzo rientrerà nelle quattro migliori. Ed è proprio la combinazione delle quattro migliori terze la discriminante per l’assegnazione del posto nell’ottavo di finale contro la vincitrice del girone C.

Come si vede nella tabella sopra, ci sono 15 combinazioni diverse per le migliori quattro terze con esattamente cinque possibilità a testa per quanto riguarda le potenziali avversarie della vincitrice del girone C. Guardando gli incastri, e considerando che la Croazia molto probabilmente non rientrerà nelle migliori terze, è probabile che l’avversaria della prima classificata nel girone C sia la migliore terza dei gironi D o F.