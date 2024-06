Quali sono i diffidati della Nazionale italiana in vista di Italia-Croazia? La sfida decisiva del girone B di EURO 2024 è in programma questa sera, lunedì 24 giugno, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. Il match si disputerà in contemporanea con quello tra Albania e Spagna, che vede la squadra di de la Fuente già qualificata per gli ottavi di finale e gli avversari a un passo dall’eliminazione.

Sono quattro i giocatori di Luciano Spalletti che rischiano di saltare l’eventuale primo turno della fase a eliminazione diretta della rassegna continentale: si entra in diffida, lo ricordiamo, già dopo la prima ammonizione e si viene squalificati non appena si rimedia il secondo cartellino giallo in una partita successiva.

Italia diffidati EURO 2024 – I calciatori a rischio squalifica

A rischiare, dunque, di non prendere parte al prossimo incontro in caso di ammonizione contro la Croazia sono in quattro:

Lorenzo Pellegrini (ammonito contro l’Albania)

Riccardo Calafiori (ammonito contro l’Albania)

Bryan Cristante (ammonito contro la Spagna)

Gianluigi Donnarumma (ammonito contro la Spagna)

I gialli vengono azzerati al termine dei quarti di finale, per cui un calciatore non può saltare l’eventuale finale per somma di ammonizioni, ma solamente in caso di espulsione diretta o per somma di cartellini gialli, ma nella stessa partita.