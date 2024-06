Roma, già venduti 38mila abbonamenti in soli 15 giorni

La Roma va incontro a un’altra grande stagione sotto il punto di vista del tifo. Infatti, dopo una serie record di sold out registrata in questa stagione all’Olimpico, anche la campagna abbonamenti 2024/25 sta registrando numeri altissimi.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in attesa che il mercato giallorosso inizi, i tifosi capitolini hanno polverizzato ben 38mila tessere in soli 15 giorni, quando l’anno scorso ci volle poco più di un mese per arrivare alla quota definitiva di 40mila. Proprio 40mila è la quota massima per la Roma di abbonati, considerando ovviamente la capienza dell’Olimpico.

Questo risultato, oltre all’amore incondizionato che i romanisti hanno manifestato in tutte le occasioni, è anche il frutto della politica portata avanti dalla società sui prezzi ridotti, incluse le promozioni per gli Under e per gli Over 65. Le curve Nord e Sud sono sold out, così come i distinti Sud e l’intera tribuna Tevere. La Roma ha poi deciso di non inserire i distinti nord Ovest nella campagna, così come la Monte Mario centrale, per lasciare spazio alla vendita libera di partita in partita. Poi tutto il resto è sold out. A oggi si possono acquistare abbonamenti solamente nella Monte Mario Sud, nella centrale Sud e nella top Sud.