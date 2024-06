Scontro PSG-Mbappé, il calciatore chiede al club 100 milioni fra stipendi arretrati e bonus

Sembra non avere fine il rapporto teso fra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain, anche dopo che l’attaccante francese ha firmato il contratto con il Real Madrid.

Come riporta L’Equipe, Mbappé, che è rimasto fuori durante la seconda partita della sua Francia a EURO 2024 dopo la rottura del setto nasale, ha notificato al suo ex club una richiesta formale per il mancato pagamento di alcuni stipendi dei mesi scorsi e relativi bonus, che il calciatore crede di aver maturato nella sua ultime stagione a Parigi.

L’ammontare che il club guidato da Nasser Al-Khelaifi dovrebbe riconoscere al suo ex numero 10 e capitano si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro. A quanto pare, stando alla versione di Mbappé, il PSG non gli ha corrisposto più lo stipendio da aprile, mentre deve ancora riconoscergli il bonus fedeltà che è scattato con la permanenza del francese dal mese di febbraio.