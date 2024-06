Coppa d'Africa 2025 fra Natale e l'anno nuovo: calendario sovrapposto a Champions e Serie A

Il calendario del calcio internazionale dalla prossima stagione diventerà sempre più intenso, con proteste a varie latitudine che però non hanno convinto UEFA e FIFA a cambiare rotta. E allora ecco che la Coppa d’Africa non potrà giocarsi in estate, come da richiesta dei club, ma continuerà a disputarsi in inverno.

La Confederazione Africana (CAF) ha ufficializzato, quindi, le date per la Coppa d’Africa 2025 che si giocherà in Marocco. Inizio fissato per il 21 dicembre 20204 e finalissima in programma il 18 gennaio 2025. 24 le squadre partecipanti e organizzatori che hanno previsto che la competizione si giochi mentre si disputano le gare della prima di Champions League e le varie sfide dei campionati nazionali, con la maggior parte che non si fermerà per la sosta natalizia, compresa la Serie A.

Si tratta di una prima volta assoluta per la Coppa d’Africa, che mai prima si era disputata a cavallo fra Natale e la fine dell’anno. A cambiare, secondo le indiscrezioni, sarebbe anche la possibilità dei club di appartenenza di bloccare la partenza dei loro calciatori per le competizioni continentali.