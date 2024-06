Restyling San Siro, Sala: «Capienza ridotta, ma accettabile. Tre anni di lavori»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha rilasciato un commento tramite il suo profilo Instagram a seguito dell’incontro con i vertici di Inter e Milan e con WeBuild, che vedeva al centro delle discussioni il progetto di ristrutturazione dello stadio San Siro. Un incontro sul quale i due club, per ora, hanno preferito non esprimersi, prendendosi del tempo per valutare.

«Oggi pomeriggio WeBuild ha presentato a Milan e Inter e al Comune di Milano uno studio di fattibilità per una profonda ristrutturazione dello stadio di San Siro. A mio giudizio si tratta di un progetto straordinario e mi auguro che le squadre lo prendano in seria considerazione, nella consapevolezza che entrambe stanno lavorando anche su altre opzioni», ha detto Sala.

«Lo studio di fattibilità – ha proseguito il primo cittadino milanese – ipotizza un programma di lavori della durata complessiva di tre anni, con una riduzione della capacità dello stadio, nel corso dei lavori, assolutamente accettabile», ha detto a proposito di alcuni dei temi più caldi, quello delle tempistiche e dei posti a disposizione.

«Nelle prossime settimane le squadre incontreranno WeBuild per approfondire il progetto e all’esito di questi incontri sarà possibile avere una stima dell’investimento», ha concluso Sala.