Ufficiale, Everton: «Ai Friedkin l'esclusiva per l'acquisto del club»

La Friedkin group è sempre più vicina a diventare proprietaria dell’Everton, acquistando il club inglese dall’attuale patron Farhad Moshiri che ormai da diversi mesi ha piano piano diminuito il suo impegno.

A confermare lo stato avanzato delle trattative, che parlano già di un accordo trovato tra le parti, è oggi il comunicato ufficiale dello stesso Everton, pubblicato nella giornata odierna sul sito del club. «L’Everton Football Club desidera fornire ai tifosi e alle parti interessate un aggiornamento sui nuovi investimenti nel Club – si legge nella nota –. Blue Heaven Holdings ha ricevuto un interesse significativo da diverse parti di tutto rispetto interessate a investire nel Club».

«Il Club può confermare oggi (21 giugno) che è stato concesso un periodo di esclusiva al Gruppo Friedkin per portare avanti le trattative per acquisire una partecipazione di maggioranza nell’Everton. Tutte le parti lavoreranno ora insieme per concludere questo processo. Nel frattempo il Club continuerà a funzionare normalmente. Quando ci saranno ulteriori novità da condividere, queste verranno fornite tramite i canali di comunicazione ufficiali del Club», conclude la nota.