Effetto Mbappé sui diritti? Per la Liga nessun impatto sul business televisivo

Il Real Madrid e la Liga spagnola sono sempre più vicini ad accogliere Kylian Mbappé. L’ex stella del Paris Saint-Germain andrà quindi a impreziosire la rosa di Carlo Ancelotti e più in generale garantirà maggiore prestigio al campionato spagnolo, che sembra essersi messo definitivamente alle spalle gli addii a breve distanza di Cristiano Ronaldo e Messi.

Tuttavia, come riporta Palco23, la Liga ha escluso che l’arrivo di una grande stella come il capitano e numero 10 della Francia possa accrescere nel breve periodo il valore dei diritti televisivi del massimo campionato spagnolo. L’occasione per sottolineare tale scenario è stato il 10° incontro di diritto sportivo organizzato dalla Liga e tenutosi l’11 giugno scorso. In quella cornice i relatori coinvolti, tra cui il professor Antonio Sempere, il professore di diritto amministrativo Alberto Palomar e il partner di Pintó Ruiz del Valle Alejandro Naranjo, hanno ribadito che l’approdo di Mbappé non avrà alcun impatto sulle negoziazioni dei diritti tv.

Interventi che hanno quindi dato ragione a Javier Tebas, presidente della Liga, che alcuni giorni prima aveva espresso lo stesso concetto: «Per noi il suo arrivo è una grande gioia perché è uno dei migliori giocatori, ma i diritti non aumentano solo perché hai grandi calciatori. Ti aiutano, ma non è essenziale». Una considerazione che aveva ribadito lo stesso numero uno dopo gli addii dei già citati Ronaldo e Messi.

I diritti domestici della Liga da gennaio 2025 a giugno 2027 sono giù stati assegnati a Telefonica (cinque partite a turno) che permetterà alla Liga di incasserà 1,29 miliardi di euro. Per i prossimi sei mesi la Liga incasserà un totale di 250 milioni, mentre per le stagioni 2025/26 e 2026/27, quelle aggiudicate a Telefonica, il fatturato stabilito toccherà 520 milioni di euro a stagione.

Per la stagione 2022/23, invece, la Liga ha distribuito ai club un totale di 1,53 miliardi di euro, considerando anche la seconda divisione. Per le norme in vigore, Real Madrid e Barcellona incassano più di tutti gli altri club, indipendentemente dal proprio posizionamento in classifica. Rispetto alla stagione 2016/17, i due club hanno incassato il 15,7% in più, ma il 3,7% in meno rispetto al 2021/22.

Basti pensare che il Maiorca ha incassato 45,1 milioni di euro, cifra più bassa tra i club della Liga e pari a un terzo di quello guadagnato dal Real Madrid che, a pari del Barcellona, si è visto riconoscere più di 160 milioni. La terza società ad aver incassato di più è l’Atletico Madrid, 119 milioni.