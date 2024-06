Esce McKennie, entra Barrenechea. Juventus e Aston Villa non solo non hanno abbandonato il maxi-affare Douglas Luiz, ma sono sempre più vicini a chiuderlo. Gli inglesi, dopo lo stop per Weston McKennie e un iniziale irrigidimento, hanno ripreso i colloqui proponendo ai bianconeri l’inserimento di Matias Soulé (o Dean Huijsen) al posto dell’americano e in aggiunta a Iling Junior e a un conguaglio di 18-20 milioni.

Alla Continassa hanno rilanciato calando sul tavolo Enzo Barrenechea, reduce dal prestito al Frosinone come il connazionale argentino. Alla fine, l’Aston Villa ha aperto al mediano classe 2001 e si è preso qualche ora per un confronto tecnico con l’allenatore Unai Emery. La fumata bianca è quindi a un passo e l’operazione potrà essere messa nero su bianco.

Tra dieci giorni finisce il mese ed entro il 30 giugno i Villans hanno l’esigenza di effettuare delle cessioni per sistemare i conti, rientrare nei paletti del Fair Play finanziario della Premier League ed evitare una penalizzazione in classifica. Senza contare che Douglas Luiz si vede alla Juventus ormai da qualche settimana e, arrivati a questo punto, ha fatto presente all’Aston Villa di non voler cambiare i propri programmi e nemmeno quelli della fidanzata-calciatrice Alisha Lehmann, pronta a trasferirsi nelle Juventus Women.

Quanto costa Douglas Luiz alla Juventus? Le plusvalenze su Iling e Barrenechea

Ma come impatterà la tripla operazione sui conti del club bianconero? Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva la valutazione di Douglas Luiz si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Iling-Junior e Barrenechea sarebbero stati valutati invece rispettivamente 20 milioni di euro e 18 milioni di euro (le cifre corrette saranno poi ufficializzate dalla società). Per arrivare alla valutazione complessiva di Luiz ci sarà poi un conguaglio da parte della Juventus nei confronti dell’Aston Villa.

Partendo dalle cessioni, se le valutazioni di Iling e di Barrenechea fossero corrette, la Juventus farebbe registrare due maxi plusvalenze: 19,4 milioni di euro per il calciatore inglese (il suo valore netto al 30 giugno sarà pari a 600mila euro) e 16,7 milioni di euro per l’argentino (il suo valore netto sarà pari a 1,3 milioni circa al 30 giugno). In totale, si tratterebbe di plusvalenze per 36,1 milioni di euro sul bilancio 2023/24.

Quanto costa Douglas Luiz alla Juventus – Il risparmio e i costi per il 2024/25

Guardando invece al bilancio 2024/25, per gli stessi due calciatori la Juventus potrebbe fare registrare anche un risparmio in termini di ammortamenti (per entrambi) e di stipendio (per il solo Iling, dato che Barrenechea ha giocato in prestito la scorsa stagione e il suo stipendio non era dunque a bilancio). Parliamo di 1,24 milioni di euro circa per l’inglese e di 1,43 milioni circa per l’argentino, per un totale di 2,67 milioni circa.

Tuttavia, sul bilancio 2024/25 peserà il costo del nuovo arrivo: il brasiliano Douglas Louiz. Ipotizzando che la valutazione di 60 milioni di euro sia corretta e che il calciatore firmi un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione (circa 9,25 milioni lordi), il suo costo per la Juventus nella prossima stagione sarebbe pari a 21,25 milioni di euro circa.