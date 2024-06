PSG, dopo Kilyan Mbappé lascia anche il fratello Ethan: addio a zero

Dopo Kylian Mbappé anche il fratello Ethan lascia il Paris Saint-Germain a parametro zero. I due arrivarono sette anni fa nel club parigino insieme. A comunicarlo è lo stesso calciatore 17enne sui propri social.

«Dall’infanzia spensierata fino ai miei primi passi professionali – si legge –, avete dato le migliori basi all’uomo e al giocatore che aspiro a diventare. Vi dico grazie e arrivederci PSG». Questo annuncio segue la vittoria del campionato francese Under 19 e, più in grande, il comunicato ufficiale del passaggio del fratello maggiore Kylian al Real Madrid.

Il futuro di Ethan, però, non è ancora stato scritto, anche se in Francia nelle scorse settimane si parlava di un forte interessamento del Lille, società sempre molto attenta a portare a casa giovani talenti. Infatti, Ethan vanta già alcune presenze in prima squadra al PSG con Luis Enrique che lo ha fatto esordire in questa stagione sia in Ligue 1 che in Coppa di Francia.