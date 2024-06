DAZN vede il pareggio di bilancio: mancano 150mila abbonati

La lotta alla pirateria e, di conseguenza, qualche abbonato in più per arrivare al pareggio di bilancio. DAZN prosegue nel suo percorso verso la redditività e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, sarebbe vicina al break-even. In particolare, fonti governative sostengono che per centrare questo risultato mancherebbero circa 150mila abbonati.

Clienti che potranno essere “recuperati” se davvero la pirateria sarà arginata. Quando DAZN raggiungerà il pareggio, toccate certe soglie di fatturato, i suoi utili aggiuntivi saranno condivisi con la Lega Serie A, dunque con i club del massimo campionato italiano. Così stabiliscono i contratti siglati per la cessione dei diritti televisivi dalla prossima stagione a quella 2028/29, sulla base di un meccanismo di revenue sharing.

DAZN pareggio di bilancio – Lo studio di Enders Analysis

Il percorso di DAZN verso la redditività, del resto, parte da lontano. Commentando i risultati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, Enders Analysis (la principale azienda britannica di ricerca indipendente nel settore delle industrie creative, dell’economia dei diritti tv e dei modelli di sfruttamento digitale), spiegava come l’azienda avrebbe potuto raggiungere il break-even finanziario nel 2024 considerando l’analisi su base mensile, mentre nel 2025 guardando su base annuale, almeno nel suo profilo aziendale attuale.

«Negli ultimi tre anni stimiamo che i ricavi di DAZN siano cresciuti rispettivamente del 79%, del 41% e del 45%, raggiungendo circa 3,2 miliardi di dollari nel 2023. Questa elevata crescita è dovuta all’aumento della copertura di competizioni di alto profilo e agli aumenti associati ai ricavi da abbonati, in particolare con la Serie A nel 2021 e LaLiga nel 2022», sottolineava Enders Analysis.

DAZN pareggio di bilancio – Il commento del CFO Darren Waterman

Un commento sui risultati economico-finanziari di DAZN era arrivato anche da parte del CFO gruppo Darren Waterman all’interno dell’annual review della piattaforma di sport in streaming. «Quest’anno abbiamo nuovamente registrato una robusta crescita dei ricavi e un marcato miglioramento della redditività, incrementando contemporaneamente gli investimenti nell’esperienza del cliente e nella nostra piattaforma tecnologica di livello mondiale», aveva sottolineato.

«Guardando al futuro, il 2024 promette di essere un altro anno di trasformazione e crescita. Negli ultimi dodici mesi, abbiamo realizzato le nostre principali priorità finanziarie. Abbiamo finanziato l’acquisizione di contenuti sportivi live di alto livello, rafforzando ulteriormente il prestigioso portafoglio sportivo di DAZN. DAZN ha consolidato ulteriormente la sua posizione di principale emittente sportiva in Europa con il mantenimento dei diritti televisivi Serie A in Italia, il lancio localizzato in Francia in partnership con Canal+ e il raggiungimento della leadership di mercato in Portogallo e Belgio con l’acquisizione di Eleven Sports», aveva proseguito il CFO del gruppo.

Inoltre, il lancio di nuove linee di ricavo quali scommesse sportive, merchandising e biglietteria consentiranno «a DAZN di generare maggiore flusso di cassa per reinvestire nei contenuti e nella tecnologia, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leader di mercato. Queste iniziative per aprire nuovi mercati e fonti di ricavo stanno ampliando il mercato diretto di DAZN, che si stima essere di 500 miliardi di dollari. In quanto leader nell’intrattenimento sportivo digitale, DAZN è ben posizionato per catturare una parte sostanziale di questo mercato in espansione».

Mosse propedeutiche al raggiungimento della redditività: «Prevediamo che questa tendenza continuerà nel 2024, supportata dalla leva operativa e da una disciplinata gestione dei costi. Con la redditività a portata di mano, DAZN sta percorrendo chiaramente la strada per ottenere margini sostanziali e sostenibili nel tempo. Il progresso di DAZN nel 2023 è stato straordinario, e il futuro si prospetta ancor più promettente. Le nostre basi operative e finanziarie sono più solide che mai», aveva concluso Waterman.