Ufficiale, Kaio Jorge al Cruzeiro: plusvalenza per la Juventus

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Cruzeiro Esporte Clube per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pinto Ramos Kaio Jorge». Il club bianconero ha annunciato così la fine dell’avventura italiana di Kaio Jorge, che dopo quasi tre anni dice addio alla Serie A.

L’operazione – si legge in una nota della Juventus – si è chiusa «a fronte di un corrispettivo di € 7,2 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a € 3,1 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee)». Affare importante per la Juve: l’ex Santos, ripartito da Frosinone dopo i guai fisici e la sfortuna degli ultimi anni, era stato acquistato nel 2021 per 1,5 milioni di euro.

Juventus plusvalenza Kaio Jorge – Le cifre dell’operazione dal 2021 a oggi

Cifra finale che tuttavia superava i 5,3 milioni di euro considerando premi e oneri (le commissioni per l’agente). Al 31 dicembre 2023 – ultimo dato ufficiale disponibile, che emerge della Juventus sul primo semestre 2023/24 – il costo storico di Kaio Jorge era cresciuto a poco più di 7 milioni di euro.

Il valore a bilancio del calciatore alla stessa data era pari a poco meno di 3,7 milioni di euro, mentre ad oggi è sceso ulteriormente a poco meno di 3 milioni di euro. Per questo motivo, con la cessione a 7,2 milioni di euro, la Juventus ha potuto fare registrare una plusvalenza di oltre 4 milioni, che depurata di contributo di solidarietà, compensi agenti e sell-on fee porta a un effetto positivo di 3,1 milioni.

Non solo, guardando al bilancio 2024/25, il club bianconero potrà anche risparmiare sulla quota ammortamento, che nella stagione 2023/24 è stata pari a circa 1,4 milioni di euro.