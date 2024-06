EURO 2024, i convocati del Belgio per il torneo continentale

Il Belgio si appresta ad affrontare EURO 2024 con la voglia di iscrivere per la prima volta nella storia il suo nome in un torneo internazionale, dopo anni passati come nazionale in lizza per essere la sorpresa sia agli Europei che ai Mondiali.

Il commissario tecnico Domenico Tedesco, ha sciolto ogni riserva e ha consegnato alla UEFA la propria lista di 25 calciatori che avranno il compito di rappresentare la nazionale belga al torneo continentale.

Convocati Belgio EURO 2024 – Il girone dei Galletti

La Francia è stata inserita nel gruppo E, con Romania, Slovacchia, e Ucraina, che sarà la prima avversaria dei belgi in programma lunedì 17 giugno.

Convocati Belgio EURO 2024 – La lista dei 25 di Tedesco

Il ct Tedesco ha consegnato alla UEFA la lista definitiva dei 25 calciatori che ha deciso di portare per il torneo che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, rinunciando a un elemento, visto che il massimo consentito era di 26 calciatori. Ecco i giocatori scelti dal ct dei belgi: