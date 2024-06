La tassazione nel betting e nel betting exchange: chiarimenti sugli oneri fiscali

La tassazione sui betting exchange

Nel betting exchange, il cliente paga una commissione sul profitto realizzato, che varia a seconda dell’operatore scelto. In Italia, i principali operatori sono Betfair e Betflag . Ad esempio, Betfair applica una commissione fissa del 4,5% sui profitti, addebitata al cliente al termine dell’evento. In caso di perdita, non vengono addebitate commissioni.

L’operatore della piattaforma, in veste di sostituto d’imposta, versa il 20% delle commissioni incassate come tassazione allo Stato. Il cliente non deve dichiarare le vincite, in quanto le imposte sono già state assolte dal gestore.

Le scommesse sportive sono tassate? Considerazioni finali

In Italia, sia per le scommesse tradizionali sia per il betting exchange, il giocatore è sgravato da qualsiasi incombenza fiscale sulle vincite, purché operi con operatori autorizzati dall’ADM. Pertanto, il giocatore può concentrarsi esclusivamente sulla propria formazione e sulle strategie per ottenere profitti, libero da qualsiasi onere fiscale o tributario.