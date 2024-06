Jannik Sinner cerca la sua prima finale in carriera al Roland Garros. Ma sul cammino del tennista altoatesino si troverà un certo Carlos Alcaraz, numero tre del mondo, che promette battaglia al neo leader del ranking ATP. I due si conoscono ormai molto bene e sono pronti a prendersi la scena del tennis mondiale per i prossimi anni.

La rivalità si ripropone per la nona volta a livello Atp, i precedenti sono sul 4-4. Equilibrio totale, anche nei Major: vittoria di Sinner agli ottavi di Wimbledon nel 2022, successo di Alcaraz pochi mesi dopo nella leggendaria sfida ai quarti degli US Open, in cinque set con match point annullato nel quarto.

Quanto vale finale Roland Garros? Il montepremi del torneo

Ma quanto vale approdare in finale al Roland Garros 2024? Il montepremi stanziato per questa edizione del secondo Slam stagionale è cresciuto rispetto a quello dell’anno scorso. Si parla di un aumento di quasi l’8% che ha portato il montepremi complessivo a 53.478.000 euro, conteggiando tutti i vari tabelloni del torneo.

Continua a leggere su Sport e Finanza, il web magazine di CF sulla sport industry.