EURO 2024, i biglietti per le partite dell'Italia: prezzi e fasi d'acquisto

Partirà nei prossimi giorni EURO 2024, che fra le 24 protagoniste vedrà anche l’Italia, campione in carica. Gli Azzurri di Luciano Spalletti giocheranno le tre partite del girone contro, in ordine, Albania, Spagna e Croazia. Per queste tre partite i biglietti sono già stati messi in vendita.

Biglietti Italia EURO 2024 – I prezzi per la fase a gironi

Di seguito, i prezzi dei biglietti per le gare della fase a gironi della manifestazione:

Prime Seats: € 400 (disponibili solo per la vendita libera)

Categoria 1: € 200

Categoria 2: € 150

Categoria 3: € 60

Fans First: € 30

Diversamente abile non deambulante (incluso accompagnatore): € 30

Diversamente abile deambulante (incluso accompagnatore): € 30

Per ciascuna delle gare della fase a gironi, ai tifosi delle squadre partecipanti è destinata una quota di 10.000 tagliandi.

Biglietti Italia EURO 2024 – Le modalità di acquisto

Sono due le modalità di acquisto per i tifosi Azzurri:

Vendita destinata agli appartenenti al fan club Vivo Azzurro (possessori di una Vivo Azzurro Membership Card)

Vendita libera dedicata ai tifosi Azzurri (modello “Fans of”).

Partendo dal primo caso, la quota maggioritaria dei biglietti dedicati ai tifosi Azzurri sarà destinata esclusivamente agli iscritti al fan club della Nazionale, che avranno la possibilità di acquistare in via privilegiata da mercoledì 6 a venerdì 15 dicembre i tagliandi per le gare della Nazionale attraverso l’utilizzo di un codice di accesso dedicato.

Gli iscritti al fan club interessati ad usufruire di tale prelazione, dovranno compilare il form di richiesta disponibile qui, inserendo nome, cognome, mail, numero e scadenza della propria Vivo Azzurro Membership Card entro le ore 12 di lunedì 4 dicembre.

Raccolte le adesioni e verificati i requisiti, la FIGC provvederà – prima dell’apertura del portale di vendita dedicato – ad inviare via mail il codice di accesso ai richiedenti in base all’ordine cronologico della richiesta stessa. Qualora le richieste di codici di accesso fossero superiori alla disponibilità assegnata dalla UEFA alla FIGC, le relative richieste verranno gestite dando priorità a tutti i membri del fan club che risultano già iscritti alla data del 20 novembre 2023. La possibilità di acquisto in via prioritaria sarà possibile fino all’esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre la data di chiusura della finestra di vendita dedicata (15 dicembre).

Biglietti Italia EURO 2024 – La vendita libera

La quota rimanente dei biglietti dedicata all’Italia sarà destinata alla vendita libera attraverso il portale dedicato della UEFA. In questo caso, i richiedenti dovranno registrarsi al sito della biglietteria della Federcalcio europea, creando un proprio profilo e indentificandosi come “Tifosi dell’Italia”.

A partire da lunedì 4 dicembre fino a martedì 12 dicembre sarà possibile effettuare la propria richiesta di biglietti per le partite degli Azzurri. Al termine della finestra di vendita – qualora la richiesta fosse molto alta – i tagliandi saranno assegnati a seguito di una lotteria realizzata direttamente dalla UEFA, che provvederà inoltre ad informare gli assegnatari dei biglietti entro il mese di gennaio 2024, fornendo le relative istruzioni per il pagamento. Per entrambe le modalità ciascun richiedente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti per gara.

Biglietti Italia EURO 2024 – Vendita per la fase ad eliminazione diretta

Esaurita la possibilità di acquistare tagliandi per le prime tre partite, per vedere dal vivo la Nazionale bisogna sperare che Donnarumma e compagni vadano alla fase a eliminazione diretta (basterebbe rientrare nelle migliori quattro terze su sei gruppi). Dovessero gli Azzurri accedere ai turni a eliminazione diretta, la UEFA inviterebbe tutti i tifosi che hanno comprato i biglietti per le gare del girone di qualificazione ad acquistare i tagliandi per le gare successive. Gli iscritti al fan club – che avranno acquistato biglietti per le gare del girone – potranno avvalersi anche in questo caso di un canale privilegiato di acquisto.