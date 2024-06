Finale Europei Under 17, dove vedere Italia Portogallo tv streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Portogallo Under 17 tv streaming. Il match è in programma mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 19.30.

Gli Azzurri del commissario tecnico di Massimiliano Favo sono arrivati all’ultimo atto dell’Europeo di categoria. La finalissima si giocherà all’Alphamega Stadium di Kolossi, nella periferia della città cipriota di Limassol. Una finale che per l’Italia mancava dal 2019, quando ne furono disputate due di fila, entrambe perse contro l’Olanda. Il secondo posto è il miglior piazzamento che l’Italia abbia mai raggiunto.

Dove vedere Italia Portogallo Under 17 tv streaming? Come seguire la sfida in diretta

Gli Azzurrini sono arrivati alla finalissima arrivando primi nel gruppo C grazie alle tre vittorie contro Polonia, Slovacchia e Svezia, mettendo a segno un totale di sei gol e concedendone solamente uno. Nella fase a eliminazione diretta, i ragazzi di Favo hanno superato ai rigori l’Inghilterra (dopo l’1-1 dei 90 minuti) e poi in semifinale la Danimarca grazie al sigillo di Coletta.

Per i portoghesi il cammino verso la finale è stato più difficoltoso. Infatti il girone è stato vinto, ma solamente grazie alla classifica avulsa, visto che gli andalusi hanno raccolto sei punti, proprio come Inghilterra e Francia (eliminata). Ai quarti hanno avuto la meglio della Polonia, mentre in semifinale hanno compiuto un’incredibile rimonta contro la Serbia, che era avanti di due gol fino all’ora di gioco, con la rete della vittoria arrivata al quinto minuto di recupero.

La partita Italia-Portogallo non sarà trasmessa in televisione. Ma i tifosi azzurri potranno seguire la finalissima dell’Europeo Under 17 in streaming. Due le opzioni disponibili grazie a RaiPlay, il servizio streaming della Rai, e a UEFA TV, il canale tematico del massimo organismo del calcio europeo.

Dove vedere Italia Portogallo Under 17 tv streaming? Le probabili formazioni