Standard Ethics: stabile il rating della Juventus dopo il calo del 2023

La quotazione in Borsa per le società di calcio è uno degli obiettivi dati a inizio anni 2000 per coinvolgere direttamente gli investitori, anche semplici tifosi, senza ovviamente cambi al vertice della proprietà. In Italia, dopo l’uscita della Roma, sono rimaste solamente due i club presenti a Piazza Affari, la Juventus e la Lazio.

Le due italiane rientrano nelle 14 maggiori società quotate europee analizzate da Standard Ethics, che ha pubblicato così i Corporate Standard Ethics Rating (Corporate SER). Il Borussia Dortmund è attualmente la sola società ad avere un Sustainable Grade “EE-” (Sufficiente), uno dei pochi club nell’indice che gestisce in modo strutturato i rischi ESG ed offre una rendicontazione extra-finanziaria adeguata.

Nel corso dell’ultimo anno, ci sono state variazioni al rating dell’Ajax con il downgrade dell’Outlook da Positivo a Stabile e della Juventus, il cui Corporate SER è stato abbassato a “E” (Molto Basso) a seguito dei noti eventi che hanno coinvolto il club bianconero. Dopo il downgrade fatto registrare nel 2023, il rating rimane ora stabile nell’ultimo aggiornamento di giugno. Stesso rating anche per la Lazio.

A oggi, il 71% ha un Not Fully Sustainable Grade ed il 21% ha un Not Sustainable Grade. Standard Ethics auspica una maggiore trasparenza nei principali strumenti di governo come Codici Etici, la pubblicazione di adeguate policy ESG, una maggiore disclosure su impatti ed obiettivi di medio-lungo termine in ambito sociale, ambientale e di governance, una maggiore trasparenza sulla parte finanziaria e fiscale. Attualmente, sono molte le iniziative a bassa consistenza rivolte alla mera comunicazione.

Nel dettaglio, ecco i valori assegnati a ognuno dei 14 titoli analizzati da Standard Ethics: