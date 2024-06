La Juve rientra nell’ECA, Al-Khelaifi: «Grazie a Elkann e Scanavino»

La Juventus è pronta a rientrare nell’ECA, l’associazione europea per club. Lo ha annunciato la stessa ECA, in una nota. Dopo averla abbandonata nell’aprile 2021, al momento del lancio del primo progetto della Superlega (con Andrea Agnelli che si dimise anche dalla carica di presidente della stessa ECA), ora la società bianconera è pronta a tornare a fare parte dell’associazione, come annunciato nella giornata di ieri.

Una decisione che ha trovato la soddisfazione in particolare da parte di Nasser Al-Khelaifi, il presidente del PSG che è diventato il successore di Agnelli alla guida dell’ECA. «Accogliamo calorosamente la Juventus nella famiglia del calcio europeo a braccia aperte e con vero entusiasmo per il futuro», ha spiegato il numero uno dei parigini.

«Voglio ringraziare personalmente John Elkann e Maurizio Scanavino per i nostri incontri insieme, e lodare la loro nuova visione per la Juventus F.C. e per gli interessi collettivi del calcio europeo. Con la Juventus di nuovo nella nostra famiglia, l’ECA è un’istituzione più forte in Europa e a livello globale», ha concluso Al-Khelaifi.