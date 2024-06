Champions, la sfida di Bellingham e il tema bonus: quanto potrebbe pagare il Real Madrid

Wembley si illumina per la serata di gala più importante della stagione, la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. I Blancos hanno vinto 14 finali su 17 disputate e non ne perdono una dal 1981, mentre i tedeschi, vincitori nel 1997, persero la loro seconda finale nello stadio londinese 11 anni fa.

Tra i grandi protagonisti ci sarà anche un ex giallonero che oggi veste di bianco come Jude Bellingham. «È molto maturo, serio, non sembra un ventenne. Jude è più un fratello che un figlio. Tanta serietà, tantissima professionalità, poco ego». È l’elogio fatto al centrocampista inglese da parte del tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, alla vigilia della finale di Champions con il Dortmund. «In lui c’è davvero pochissimo ego – le parole dell’allenatore italiano in un’intervista a ‘El Chiringuito de Jugones’ – e questo è un aspetto molto importante di questa squadra».

Quanto è stato pagato Bellingham, le cifre ufficiali

Il centrocampista inglese la scorsa estate è diventato uno degli acquisti più costosi della storia del Real Madrid. Il Borussia Dortmund, infatti, essendo quotato in Borsa aveva ufficializzato la cifra: «Con la realizzazione di questo trasferimento, il Real Madrid pagherà al Borussia Dortmund un compenso fisso di trasferimento pari a 103,0 milioni di euro».

In particolare, così, Bellingham è diventato il secondo acquisto più costoso della storia del Real Madrid. La top 5:

Eden Hazard, 120 milioni di euro al Chelsea nel 2019/20; Jude Bellingham, 103 milioni al Borussia Dortmund nel 2023/24; Gareth Bale, 101 milioni al Tottenham nel 2013/14; Cristiano Ronaldo, 94 milioni al Manchester United nel 2009/10; Aurelien Tchouamenì, 8o milioni al Monaco nel 2022/23.

Quanto è stato pagato Bellingham, il tema bonus

Non solo, perché nell’accordo tra il Real Madrid e il Borussia Dortmund per Bellingham sono previsti anche bonus particolarmente corposi. Nelle scorse settimane era emersa la possibilità che i blancos dovessero pagare 25 milioni di bonus per l’operazione ai tedeschi in caso di successo in Champions League, ma leggendo il comunicato ufficiale appare difficile possa essere quella la cifra: «Inoltre, è stato concordato il pagamento di commissioni di trasferimento variabili fino a un importo massimo totale di circa il 30% dell’importo della commissione di trasferimento fissa. Tali commissioni di trasferimento variabili dipendono dal raggiungimento di certi successi sportivi da parte del Real Madrid e/o successi sportivi o prestazioni del giocatore al Real Madrid nel periodo dei prossimi sei anni».

La cifra complessiva dei bonus che gli spagnoli potrebbero dover versare al Borussia Dortmund nei prossimi sei anni è pari al 30% dei 103 milioni pagati per il cartellino del giocatore, ovverosia circa 31 milioni di euro, di cui una fetta in base ai risultati dei blancos (seppur non specificati nel dettaglio né in termini di cifre). Secondo AS, oltre ai risultati del Real Madrid, i bonus scatterebbero in base alle prestazioni del giocatore come essere inserito nella Top 11 della Champions League o nella formazione ideale FIFA The Best oppure vincere la classifica marcatori della Liga.