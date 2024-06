Plusvalenze, non solo Inter: da Roma alle Procure anche gli atti su Atalanta, Napoli e Sassuolo

Il caso plusvalenze torna sul tavolo di diverse Procure italiane. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, infatti, nell’ambito dell’indagine sulle plusvalenze della Roma, la Procura ha inviato gli atti a diverse procure in Italia, a partire da quella di Milano.

Dopo la conclusione delle indagini preliminari sul club giallorosso, infatti, il 26 aprile sono stati invece aperti altri fascicoli – per il reato di false comunicazioni sociali, articolo 2621 del codice civile – per individuare le eventuali responsabilità legate alle squadre con cui la Roma ha effettuato gli scambi contestati di calciatori, tra il 2017 e il 2020.

Oltre ai Pm di Milano, quindi, in base agli atti arrivati dalla Capitale stanno indagando anche i loro colleghi di Modena per il Sassuolo e quelli di Bergamo per l’Atalanta. Un ulteriore fascicolo è stato poi aperto sempre a Roma per quanto riguarda il Napoli Calcio, avendo la società partenopea sede legale nella Capitale.

In particolare, questo è il dettaglio delle cifre iscritte a bilancio dal club giallorosso per quanto riguarda plusvalenze e acquisti nel momento della conclusione dell’operazione (al netto quindi di eventuali bonus successivi) tra gli affari sotto la lente di ingrandimento delle varie procure.