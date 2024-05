Primavera, tutto pronto per le semifinali: il programma televisivo in chiaro

Il campionato Primavera, messa alle spalle la stagione regolare, si è tuffato nei playoff che dopo aver visto il turno di spareggio, vede entrare in scena per le semifinali anche le prime due della classe, Inter e Roma.

Ancora tre sfide e poi il campionato Primavera 1 celebrerà la squadra campione d’Italia 2023/2024. Dopo il primo turno della Fase Finale, che ha visto il passaggio del turno di Sassuolo e Lazio ai danni di Atalanta e Milan, le due semifinali vedranno il derby della Capitale e la sfida fra i neroverdi e i nerazzurri di Cristian Chivu.

Anche queste due partite, come quelle della primo turno, saranno trasmesse in diretta ed esclusiva su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Si tratta di gare ad eliminazione diretta sui 90 minuti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore.

Come successo per Atalanta-Sassuolo e Lazio-Milan, le semifinali e la finale del 31 maggio 2024 si giocheranno nello stadio “Curva Fiesole” presso il Viola Park di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Oltre che sul canale 60 del digitale terrestre, Sportitalia è visibile anche sulla proprio app ufficiale. Ecco la programmazione dedicata al campionato Primavera della tv di Michele Criscitiello: