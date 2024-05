Leao all'Al-Hilal? La possibile plusvalenza e l'impatto a bilancio per il Milan

Arrivano dal Portogallo nuove indiscrezioni sul futuro di Rafael Leao. Secondo quanto riporta il quotidiano O Jogo, l’Al-Hilal – club saudita di Riad che ha in rosa Neymar e Milinkovic-Savic (ed è allenato da Jorge Jesus, connazionale del 10 del Milan e già suo allenatore a Lisbona) – avrebbe messo nel mirino l’attaccante classe 1999.

Gli ostacoli per arrivare al calciatore ovviamente sono molti. In primi bisognerebbe capire se ci sia la volontà da parte sua di uscire dal calcio europeo (il livello più alto possibile) per sbarcare in Arabia Saudita. Poi ci sarebbero le richieste del Milan, fino al massimo di 175 milioni di euro della clausola rescissoria che – stando a quanto riportano dal Portogallo –, l’Al-Hilal non sarebbe disposto a pagare per ora.

Ma il club di Riad starebbe comunque valutando un’offerta ugualmente corposa, sicuramente in tripla cifra, per cercare di mandare in porto un’operazione che, stando sempre alle indiscrezioni, sarebbe portata avanti in prima persona dal padre di Leao. Per il quale, nel caso in cui la situazione progredisse, sarebbe pronto un ingaggio faraonico.

Nell’operazione sarebbe coinvolto l’intermediario Mario Rui, che ha legami con la famiglia reale saudita e avrebbe già dato la disponibilità per lavorare all’affare. Resta quindi eventualmente da capire che cosa ne pensi Leao, ancora fresco di rinnovo col Milan e, soprattutto, desideroso di progredire e consacrarsi ad alti livelli in Europa.

Leao plusvalenza Milan – Le ipotesi con 100 milioni o la clausola

Ma sul piano economico, a quanto potrebbe ammontare la plusvalenza per il Milan? Che impatto avrebbe questa operazione sul bilancio? Per dare una risposta a questa domanda possiamo fare due ipotesi, una sulla base di un’offerta da 100 milioni di euro e una qualora si arrivasse al pagamento della clausola rescissoria da 175 milioni.

Partendo dai dati ufficiali di bilancio, il costo storico di Leao è pari a oltre 49,5 milioni di euro. L’ultimo incremento di 20 milioni di questa voce è legato al pagamento della multa per la questione che coinvolgeva anche Sporting Lisbona e Lille. Al 30 giugno 2023 – ultimo dato ufficiale a disposizione – il valore netto di Leao era pari a 28 milioni di euro circa.

Considerando gli anni residui di contratto, il valore sarà sceso a 22,4 milioni di euro al 30 giugno del 2024. E’ questa la base di partenza per calcolare l’eventuale plusvalenza, che in caso di cessione per 100 milioni di euro ammonterebbe a 77,6 milioni, mentre in caso di pagamento della clausola arriverebbe alla cifra monstre di 152,6 milioni di euro.

Leao plusvalenza Milan – L’impatto complessivo a bilancio

Per calcolare l’impatto complessivo sui conti del Milan nel 2024/25, a queste cifre andrebbe aggiunto poi il risparmio del club su ammortamento e stipendio, per un totale di 12,2 milioni di euro complessivi. Se così fosse, l’impatto totale di un’offerta da 100 milioni sarebbe positivo per 89,8 milioni di euro, mentre in caso di pagamento della clausola si arriverebbe a 164,8 milioni di euro.