Inter, incontro tra la dirigenza nerazzura e i manager di Oaktree

Incontro ufficiale tra la dirigenza dell’Inter e i manager del fondo Oaktree, dopo l’ufficialità di oggi del subentro da parte del fondo alla guida del club milanese in seguito al mancato pagamento da parte di Suning del prestito garantito nel 2021.

Come testimoniato da una foto pubblicata da Getty Images, infatti, hanno posato insieme il CEO Corporate di FC Internazionale Alessandro Antonello, il il CEO Sport di FC Internazionale Giuseppe Marotta con Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director di Oaktree) e il Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree Alejandro Cano.

«Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter», le parole di Cano nel comunicato diffuso stamattina da Oaktree. «Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei Nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il Club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo. Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del Club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell’Inter e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al Club. Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il Club e il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo», ha concluso il manager di Oaktree.