Inter Campione di Italia: dove vedere la premiazione a Lautaro e compagni

Continuano i festeggiamenti in casa Inter per la vittoria dello scudetto numero 20 della propria storia. Una lunga cavalcata che ha consegnato un nuovo titolo alla gestione Simone Inzaghi. Si tratta del settimo sotto la presidenza Steven Zhang, impegnato nel difficile compito di rispettare la scadenza del finanziamento di Oaktree per tenersi il club.

Dopo la partita odierna contro la Lazio, i giocatori nerazzurri sfileranno sul prato di San Siro per il consueto cerimoniale della premiazione riservata ai Campioni di Italia. L’ultimo sarà Lautaro Martinez che alzerà la coppa al cielo. Sarà una prima volta per il bomber argentino con la fascia di capitano al braccio. Ma dove sarà possibile vedere la cerimonia per chi non ha avuto la fortuna di avere un biglietto per la partita contro la Lazio?

Dove vedere premiazione Inter scudetto tv streaming – Tutte le possibilità per seguire la cerimonia

Per fortuna de moltissimi tifosi interisti, già pronti a riversarsi nelle strade di Milano e non solo per festeggiare la seconda stella, le possibilità di assistere alla cerimonia ufficiale dedicata ai Campioni di Italia non mancano. Infatti si va dalla diretta televisiva alla possibilità dello streaming, magari proprio per non perdersi un secondo della festa in giro per le strade, con un occhio sempre puntato sui propri beniamini.

Infatti, i tifosi interisti, e tutti gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta anche su TimVision e TIM.it la tradizionale consegna sul campo della Coppa di Campione d’Italia all’Inter. La cerimonia, prevista dalle 20 circa, avverrà alla presenza di Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A e di Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM. TimVision è la piattaforma streaming video più completa sul mercato italiano, che offre l’intrattenimento per tutta la famiglia, lo sport e il calcio nazionale e internazionale grazie a partnership con i principali player del settore.

Ma non solo, la premiazione potrà essere seguita da tutti gli abbonati di DAZN e di InterTV (canale tematico nerazzurro disponibile sulla piattaforma streaming).