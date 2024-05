Zhang-Pimco, i nodi sul tavolo: il tempo per l’accordo stringe

Il tempo sta per scadere e l’intesa tra il fondo di investimento americano Pimco e Suning, proprietaria dell’Inter, per un prestito di circa 430 milioni di euro deve essere ancora formalizzata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, manca ancora l’annuncio ufficiale che consentirebbe alla famiglia Zhang di estinguere un debito di 375 milioni di euro (interessi inclusi) con Oaktree, il fondo che nel maggio 2021 ha fornito 275 milioni di finanziamento tramite Great Horizon, una controllata di Suning attraverso cui il gruppo cinese detiene la maggioranza del club con il 68,55% delle azioni (che sono impegnate come garanzia per il prestito).

La scadenza triennale è fissata per lunedì prossimo, ma il tempo stringe. Entro domani sarebbe atteso l’annuncio dell’accordo con Pimco, grazie al quale il presidente Steven Zhang potrà mantenere il controllo del club. I bonifici dovrebbero arrivare entro martedì prossimo, considerando che lunedì è festa nazionale in Lussemburgo, dove ha sede Great Horizon.

Tuttavia, essendo un accordo complesso che coinvolge tre parti e con la scadenza imminente, sono emerse voci di problemi che potrebbero mettere a rischio l’accordo. Bloomberg ha riportato che “l’accordo con Pimco è a rischio. Le parti stanno negoziando per trovare una soluzione; la situazione è in evoluzione e c’è ancora la possibilità di raggiungere un accordo positivo. Una delle fonti ha menzionato un’offerta di obbligazioni private per 435 milioni di euro, con scadenza nel 2026 e un interesse del 15%.”

Il coinvolgimento di Oaktree è cruciale: il fondo sembra sperare in un esito diverso e starebbe cercando di utilizzare strumenti legali per ostacolare l’operazione, probabilmente con l’obiettivo di ottenere il controllo dell’Inter attraverso il rifinanziamento del club.

Suning, dal canto suo, avrebbe ribadito di essere tranquilla perché l’accordo era già stato raggiunto nei giorni scorsi e manca appunto soltanto l’ufficialità che dovrebbe arrivare entro il fine settimana malgrado i permessi per ottenere l’ok a questo tipo di operazioni richiedano sempre tempi lunghi.

Sullo sfondo, nell’ipotesi di una fumata bianca, Zhang darebbe continuità al progetto ma avrebbe anche più tempo per valutare nel tempo se portare avanti la ricerca di un acquirente – resta l’interesse di un fondo saudita- o se trovare i mezzi per andare avanti, magari attraverso l’ingresso di un socio di minoranza.