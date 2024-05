La furia di Postecoglu e i tifosi “cacciati”: la strana serata del Tottenham

Tottenham-Manchester City passerà molto probabilmente alla storia come l’incontro che ha deciso la Premier League 2023/24. La doppietta di Haaland tiene i Citizens al primo posto ai danni dell’Arsenal, a una giornata dal termine del campionato. A fare discutere in Inghilterra è stato però l’atteggiamento dei tifosi degli Spurs, che ha fatto arrabbiare anche il tecnico Ange Postecoglou.

Tra il Tottenham e l’Arsenal c’è una rivalità storica, una rivalità sportiva feroce, che vive da decenni. In Inghilterra si gioca sempre per vincere, ma nonostante ciò c’è stata una frangia di supporter degli Spurs che terrorizzata dall’idea di vedere l’Arsenal campione d’Inghilterra dopo esattamente vent’anni ha sperato che la loro squadra perdesse, nonostante le residue chance di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Sui social e nelle interviste prima del match, più di qualcuno non ha nascosto la volontà di vedere trionfare il City, ma anche al Tottenham Stadium c’è stato chi dalle parole è passato ai fatti. Del clima “pro City” si è accorto pure il tecnico Postecoglou che durante l’incontro ha avuto un battibecco forte con un tifoso che probabilmente invitava la squadra a non fare un favore all’Arsenal.

L’allenatore di origini greche si è girato, smettendo di seguire la partita per qualche secondo, ed è andato diretto verso qualcuno affrontandolo verbalmente. Parole dure sono volate durante l’incontro, che sarebbe potuto girare nel finale quando Son si è divorato il gol del pareggio.

Non soltanto la discussione di Postecoglu. Il risentimento nei confronti dell’Arsenal è così forte tra gli Spurs, che due tifosi del Tottenham hanno festeggiato il gol del vantaggio messo a segno da Haaland. Poco dopo – secondo quanto riportato da Sport Bible – i due sono stati rimossi dai loro posti dopo che altri tifosi li avevano segnalati agli steward.

Al termine della partita è stato chiesto a Postecoglu del clima freddo allo stadio e del diverbio con il pubblico. Il tecnico non è tornato sull’episodio, ma ha detto la sua sul clima generale: «Le ultime 48 ore hanno rivelato che le fondamenta sono piuttosto fragili. Ciò vale ovviamente fuori dal club, ma anche dentro il club. Tutto questo è stato un esercizio interessante. Penso sia importante diventare una squadra vincente. Non mi interessano le priorità degli altri. So cosa voglio fare. Non posso dire ai tifosi cosa fare, loro possono esprimersi come vogliono. Ma, quando abbiamo vinto negli ultimi tempi il pubblico ci ha aiutato».