Niente Milan, Lopetegui verso il West Ham: sarà il successore di Moyes

Dopo essere stato sedotto e abbandonato dal Milan, anche in seguito alle grandi proteste dei tifosi rossoneri, Julen Lopetegui sarà il prossimo allenatore del West Ham.

Il tecnico spagnolo, che tonerà così in Premier League, sostituirà sulla panchina degli Hammers David Moyes, che paga a caro prezzo una stagione deludente che segue il successo in Conference League della scorsa annata contro la Fiorentina. Fatale il 5-0 subito dal Chelsea che ha spazzato via ogni ultima speranza per un piazzamento europeo.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Lopetegui era da tempo sul taccuino dei dirigenti del West Ham che monitoravano da vicino anche la situazione di Ruben Amorim, tecnico portoghese in carica allo Sporting Lisbona. Alla fine, però, ha avuto la meglio la candidatura di Lopetegui, visto che l’allenatore dei biancoverdi ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Cifra che ha portato anche il Liverpool a cambiare obiettivo per sostituire Jurgen Klopp, puntando su Arne Slot, allenatore del Feyenoord.