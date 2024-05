La “grana” UEFA per EURO 2024: rose più larghe, ma spogliatoi troppo piccoli

Con una comunicazione ufficiale nei giorni scorsi, la UEFA ha annunciato che le rose delle Nazionali protagoniste a EURO 2024 potranno essere composte da 26 giocatori. I Ct delle squadre potranno decidere di portare da un minimo di 23 a un massimo di 26 calciatori per la manifestazione, una scelta che asseconda le volontà di diversi allenatori.

Se per i Ct sarà sufficiente estendere le proprie decisioni fino ad un massimo di altri tre calciatori rispetto a quelli inizialmente immaginati, per la UEFA si pone una curiosa serie di problematiche a livello organizzativo. Dagli spogliatoi alle panchine, gli spazi erano stati studiati per ospitare un certo numero di persone e non c’è più il tempo materiale per valutare delle alternative.

La UEFA ha spiegato che sulla base delle nuove norme «ora è consentito avere fino a 15 giocatori in panchina e quindi tutti i giocatori possono essere inclusi nella lista per la gara. Ogni giocatore o membro dello staff in lista deve essere seduto sulla panchina della squadra. Tuttavia, la capacità della panchina sarà di 23 posti poiché cambiamenti infrastrutturali non sono possibili in questa fase».

Insomma, non ci saranno ampliamenti nonostante il maggior numero di calciatori. Non solo, «il numero massimo di persone elencate sulla lista di gara sarà ancora di 34 persone. Ogni squadra dovrà quindi decidere sulla composizione del gruppo. Ad esempio, se verranno inseriti in lista 26 giocatori, potranno essere elencati fino a 8 membri dello staff, mentre se vengono inseriti solo 23 giocatori, saranno ammessi 11 membri dello staff».

La UEFA ha comunque precisato che «saranno forniti posti aggiuntivi per 19 membri della squadra (anziché inizialmente 16) nei posti vicino alle panchine». Un problema simile si presenterà anche per quanto riguarda gli spogliatori, dal momento in cui gli spazi sono stati «pianificati per 23 giocatori», quelli originariamente previsti dal regolamento. Per questo motivo, la Federcalcio europea ha precisato che «si faranno tutti gli sforzi possibili per offrire posti appropriati negli spogliatoi per i giocatori aggiuntivi».