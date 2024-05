FIFA, entro fine anno il via libera per le partite dei campionati nazionali all’estero

La FIFA cambierà le sue regole sullo svolgimento delle partite dei campionati nazionali all’estero «prima della fine dell’anno». Lo ha dichiarato di fronte al Tribunale Federale un avvocato che rappresenta l’organo di governo del calcio mondiale, nell’ambito del procedimento antitrust portato avanti dall’organizzatore di eventi Relevent Sports.

Relevent – già nota nel mondo del calcio per avere organizzato diverse edizioni del torneo estivo International Champions Cup – ha fatto causa alla FIFA e alla Federcalcio degli Stati Uniti per avere ostacolato i piani di portare sfide dei principali campionati europei negli USA. Quella di ieri è stata una rara apparizione pubblica degli avvocati di tutte le parti nel loro lungo contenzioso legale che potrebbe cambiare significativamente il business del calcio.

Il mese scorso, Relevent e la FIFA hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla loro controversia. L’udienza della giornata di ieri doveva essere una conferenza sullo stato dell’arte, ma sembrava esserci confusione in tribunale, con gli avvocati e persino il giudice Valerie E. Caproni che hanno chiesto ripetutamente: «Perché siamo qui?».

Se la FIFA dovesse cambiare le sue regole che vietano lo svolgimento di partite di campionato nazionale su suolo estero, allora la premessa della battaglia antitrust potrebbe essere inutile. Questo perché le regole che la Federcalcio degli Stati Uniti ha affermato di aver rispettato e che hanno impedito le partite all’estero proposte da Relevent nel 2018 potrebbero non essere più un problema.

«Mi aspetto che entreranno in vigore nuove regole», ha detto l’avvocato della FIFA H. Christopher Boehning in tribunale. Quando il giudice Caproni ha spinto per avere una data in cui questi cambiamenti potrebbero avvenire, Boehning ha detto che qualcosa si potrebbe muovere «prima della fine dell’anno».

Dopo la breve udienza, Caproni ha dato alle parti una settimana per decidere se vogliono che il tribunale intervenga nei loro accordi. Deciderà quindi come procedere con il caso. Per ora, la questione rimane in sospeso. La prossima conferenza sullo stato dell’arte è prevista per ottobre.