Monza, in attesa di Orienta nominato il CdA: Galliani vicepresidente vicario e AD

Nell’attesa che si compia il passaggio di proprietà a Orienta Capital Partners (società che investe in diversi settori dall’elevato potenziale di crescita), il Monza prosegue con la sua stagione – che lo vede in lotta per assicurarsi il lato di sinistra della classifica – e con la gestione ordinaria dell’attività, anche di quella ai piani alti del club.

La società brianzola, come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, ha nominato i sette componenti del consiglio di amministrazione che rimarranno in carica per l’esercizio in corso e «pertanto sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024». Questi i membri del CdA nominati dall’assemblea degli azionisti:

Leonardo Brivio

Leandro Cantamessa

Adriano Galliani

Elio Lolla

Roberto Virginio Mazzo

Danilo Pellegrino

Cristina Rossello

Adriano Galliani è stato inoltre confermato come amministratore delegato del Monza e nominato vice presidente vicario del club brianzolo. Non solo, nell’occasione l’assemblea ha nominato anche il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per questo esercizio e per i due successivi, «e comunque sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026».

Questi i sindaci effettivi del Monza:

Flavia Daunia Minutillo

Giancarlo Povoleri (anche presidente del Collegio Sindacale)

Stefano Vittadini

Questi invece i sindaci supplenti: