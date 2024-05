Europa League, doppia sfida in chiaro: Roma in diretta e Atalanta in differita

Atalanta e Roma si preparano a scendere in campo questa sera per le semifinali di andata della UEFA Europa League 2023/24. I bergamaschi hanno superato a sorpresa il Liverpool nei quarti di finale del torneo e ora se la vedranno con il Marsiglia, mentre i giallorossi hanno battuto il Milan nel doppio confronto e sfideranno il Bayer Leverkusen, ancora imbattuto in stagione.

Perché Marsiglia Atalanta in differita? La scelta di Sky

Entrambe le sfide saranno trasmesse in chiaro, ma mentre il match della Roma andrà in onda in diretta, quello dell’Atalanta sarà visibile in differita. Ma da cosa dipende questa scelta? La diretta della Roma è frutto di un’intesa con la Rai per la stagione in corso, con la tv di Stato che ha il diritto di trasmettere due delle quattro semifinali del torneo (tra andata e ritorno) e ha optato per il match dei giallorossi.

Tuttavia, per le semifinali di Europa League, l’AgCom impone la trasmissione in chiaro per tutte le partite in cui siano coinvolte squadre italiane. Per questo motivo anche il match degli orobici sarà trasmesso in modalità free. L’imposizione riguarda solamente la trasmissione in chiaro, ma non la diretta, motivo per cui Sky ha optato di mandare in onda la partita in differita su TV8.

Perché Marsiglia Atalanta in differita? Cosa dice l’AgCom

Ma quali sono gli appuntamenti per i quali deve essere garantita la trasmissione in chiaro? Nella sua delibera del 2012, l’Autorità ha stilato una lista di eventi per i quali bisogna «assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari:

le Olimpiadi estive ed invernali; la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane; il Giro d’Italia; il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1; il Gran Premio d’Italia motociclistico di Moto GP; le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana; la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani; il campionato mondiale di ciclismo su strada; il Festival della musica italiana di Sanremo; la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli; il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia».

L’AgCom specifica che «gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro, che potranno essere di diretta integrale o parziale o differita totale o parziale». Sky ha potuto quindi decidere la modalità di trasmissione della seconda semifinale e ha scelto di mandare in onda il match in differita integrale.

In questo modo, TV8 trasmetterà prima la semifinale di andata di Conference League tra Fiorentina e Club Brugge in diretta in chiaro (calcio d’inizio fissato per le ore 21.00). Successivamente, al termine della gara, andrà invece in onda Marsiglia-Atalanta. A seguire sarà in onda Terzo Tempo, con tutti i gol della giornata di coppe europee.