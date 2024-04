Festa Inter, oltre 350mila tifosi per le vie di Milano per la parata scudetto

Oltre 350 mila persone, secondo la questura di Milano, in stadio e in strada, hanno partecipato alla festa dell’Inter campione d’Italia, “senza particolare momenti di tensione”. Il questore Giuseppe Petronzi ha predisposto un servizio di ordine pubblico per garantire, viene spiegato, lo svolgimento dei festeggiamenti per lo scudetto valso la seconda stella, organizzati dall’Inter al termine della partita giocata allo stadio Meazza alle ore 12.30 contro il Torino. Decine di migliaia di tifosi si sono, sin da subito, riversate lungo tutto il lungo percorso che i giocatori interisti hanno compiuto a bordo di due pullman scoperti.

Partita verso le ore 16 da San Siro, la compagine nerazzurra ha raggiunto piazza Duomo verso le ore 23, costantemente anticipata dai reparti della polizia di Stato, dopo aver percorso in sette ore, tra le varie arterie affollate di tifosi in festosa euforia collettiva, via Caprilli, corso Sempione, via della Liberazione ove si trova la sede societaria e la centrale via Manzoni.

Il dispositivo, garantito anche da carabinieri, guardia di finanza e polizia locale e che si è avvalso anche dell’ausilio di Areu 118 per il soccorso ad oltre 40 persone colpite da malore e di Atm per la gestione in sicurezza di “salto fermate” e deviazione linee di superficie, è stato diretto per tutta la durata della celebrazione dalla Sala Gestione Grandi eventi della questura di Milano dove erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine e degli enti coinvolti. I calciatori interisti, giunti in piazza Duomo da via Mengoni, hanno fatto ingresso al ristorante con terrazza, attraverso corridoi transennati e debitamente presidiati, dove hanno salutato i propri tifosi convenuti per i festeggiamenti.

Si stima, afferma la questura, che, tra spettatori allo stadio, lungo il percorso e in piazza Duomo, “l’evento sia stato partecipato da oltre 350 mila tifosi, senza che si siano al momento verificati momenti di conflittualità o tensione”. L’attenzione posta dalla questura nella gestione dell’evento si è concentrata anche su alcuni spazi simbolici ovvero nei quali si sarebbe potuta realizzare una pericolosa promiscuità tra persone impegnate nei festeggiamenti ed altre non interessate agli stessi.