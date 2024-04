Pedro Proença, presidente Leghe Europee: «Abbiamo sconfitto la Superlega»

Durante il suo discorso di apertura della 48ª Assemblea Generale delle Leghe Europee, il Presidente dell’organizzazione Pedro Proença ha lanciato un forte messaggio sul lavoro svolto da tutte le principali parti interessate del calcio europeo per sconfiggere il progetto della Super League europea.

Rivolgendosi ai soci a Londra, Proença ha dichiarato: «Insieme abbiamo combattuto e sconfitto la Superlega europea e il tentativo di creare una competizione elitaria per l’interesse di pochi. Siamo le fondamenta del modello sportivo europeo che tutti i protagonisti del calcio hanno abbracciato insieme durante giorni turbolenti».

Proença, che è anche Presidente della Liga Portugal, ha aggiunto: «Vorrei che questa assemblea generale fosse ricordata come il momento in cui, tutti insieme e con un profondo senso di unità, stiamo affermando e posizionando le competizioni nazionali al centro dell’ecosistema calcistico. Solo con campionati di calcio forti, sostenibili e competitivi l’intero settore e l’ecosistema potranno trarre beneficio e prosperare».

Durante la riunione di Londra sono stati adottati anche un nuovo statuto e un regolamento interno per migliorare il funzionamento e l’efficienza dell’Associazione. Queste modifiche comprendono la concessione del diritto di voto ai membri associati e la nuova maggioranza semplice per le decisioni a livello di Consiglio direttivo, che consentirà all’organo esecutivo delle Leghe di agire in modo più rapido ed efficace.

Durante l’incontro è stato mostrato anche un video messaggio il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, che ha ringraziato le Leghe europee per il loro ruolo nella sconfitta della Super League e ha promosso la collaborazione tra le due organizzazioni.