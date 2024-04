DAZN sigla una partnership con OnlyFans per una serie di incontri di boxe

OnlyFans ha annunciato ufficialmente una importante sponsorizzazione e partnership sui contenuti con DAZN, per una serie di incontri di boxe. Lo scorso fine settimana a New York, OnlyFans è stato lo sponsor ufficiale e la piattaforma esclusiva per la creazione di contenuti per il combattimento tra Devin Haney e Ryan Garcia.

In seguito a questo evento, OnlyFans sarà anche lo sponsor ufficiale di altri sette combattimenti nei prossimi 12 mesi. «Non vediamo l’ora di collaborare con OnlyFans come nuovo partner», ha dichiarato Pete Oliver, Responsabile Mondiale del Pugilato a DAZN. «Con oltre 150 serate di combattimento all’anno, DAZN è la casa globale del pugilato. Con l’espansione di OnlyFans nello sport, e in particolare nel pugilato, è la piattaforma perfetta con cui collaborare per promuovere i nostri pugili e i contenuti a livello mondiale».

La pagina OnlyFans di DAZN fungerà ora da fan club online dedicato per condividere contenuti esclusivi dei pugili mentre competono. Come parte di questa partnership, pugili come John “Scrappy” Ramirez – che ha combattuto contro David Jimenez lo scorso fine settimana – si uniranno a OnlyFans. Ramirez ha aggiunto: «Sono entusiasta di unirmi al team di OnlyFans, a partire dal mio combattimento contro Jimenez. Insieme, siamo un team vincente!».

DAZN e OnlyFans collaboreranno anche alla produzione di un nuovo show esclusivo per OFTV, intitolato “All Access”. Keily Blair, CEO di OnlyFans, ha dichiarato: «OnlyFans ha cambiato il modo in cui gli atleti interagiscono con i loro fan nell’era digitale. Con così tanti atleti di sport da combattimento che condividono contenuti esclusivi su OnlyFans, siamo diventati la piattaforma di riferimento per creatori e fan di pugilato, MMA e altro ancora».

«Questa partnership di punta tra due piattaforme di intrattenimento globali, DAZN e OnlyFans, alzerà il livello dell’esperienza dei fan offrendo contenuti esclusivi dagli eventi e accesso a conoscenze dietro le quinte, oltre a continuare a fornire opzioni di monetizzazione convincenti per i pugili», ha concluso.