Juve-Atalanta, a breve al via la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia

La Juventus ha superato la Lazio nel doppio confronto delle semifinali di Coppa Italia e ha conquistato l’accesso all’ultima e decisiva sfida della competizione, in cui incrocerà il proprio destino con l’Atalanta. Dopo la sconfitta della partita di andata, i bergamaschi hanno avuto la meglio sulla Fiorentina nel match di ritorno, conquistando la finalissima di Roma e il diritto di prendere parte alla prossima edizione della Supercoppa italiana in Arabia Saudita.

Biglietti finale Coppa Italia – Date e fasi vendita in casa Juventus

L’inizio della vendita dei tagliandi per la finale di Coppa Italia del 15 maggio 2024 allo stadio Olimpico di Roma è in programma per l’inizio della settimana prossima – nei prossimi giorni seguiranno indicazioni sul sito della Juventus con cui verranno dettagliati prezzi e modalità di acquisto.

La vendita dei biglietti sarà divisa in quattro fasi:

la prima riservata agli abbonati

la seconda a tutti i Member iscritti entro il 28 aprile

iscritti entro il 28 aprile la terza ai possessori di Juventus Card acquistate e attivate entro il 26 aprile

acquistate e attivate entro il 26 aprile la vendita libera

I biglietti saranno dunque in vendita a partire dalla prossima settimana. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza i tagliandi dovrebbero essere disponibili da lunedì 29 o da martedì 30 aprile. Prima un confronto della Lega con i club e poi il via ufficiale all’acquisto per i tifosi interessati.

Biglietti finale Coppa Italia – I prezzi dei tagliandi nel 2022/23

Le fasce di prezzo per i biglietti della finale di Coppa Italia potrebbero essere più o meno simili a quelle dello scorso anno, quando si affrontarono Inter e Fiorentina. All’Olimpico per la finale 2023 i biglietti erano disponibili con le seguenti modalità. La Tribuna Monte Mario con un prezzo di 190 euro. La Tribuna Tevere a 135 euro mentre Distinti e Curve rispettivamente 50 e 35 euro. Infine, non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore al costo del biglietto pari a 50 euro mentre per i bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età l’ingresso è gratuito senza diritto di posto.

Di seguito, l’elenco completo dei prezzi per la finale della passata stagione: