Inter, la gara col Torino e la parata scudetto verso lo slittamento a domenica

La partita tra l’Inter e il Torino e la conseguente sfilata del pullman scoperto della squadra nerazzurra per festeggiare la vittoria dello scudetto potrebbe slittare a domenica. È l’ipotesi allo studio al momento, dopo la richiesta del club nerazzurro.

La sfida fra i neo campioni di Italia e i granata era stata inizialmente messa in programma dalla Lega Serie A per sabato alle ore 15. Ma al momento sono in corso valutazioni che riguardano anche l’ordine pubblico. Ogni ufficialità, comunque dovrebbe arrivare già questo pomeriggio.

In caso di slittamento alla domenica, si tratterebbe del terzo cambio di programma per la grande festa nerazzurra. Infatti, prima del derby si ipotizzava il passaggio del pullman scoperto per la giornata odierna, ma il brutto tempo che imperversa su Milano ormai da due giorni ha fatto decidere per lo spostamento nel weekend dopo Inter-Torino.

Ora le incognite rimangono per sabato, quando tra l’altro è prevista ancora pioggia, con tutte le indicazioni che potrebbero far propendere per uno spostamento a domenica, sia della partita che delle festa scudetto dell’Inter con i suoi tifosi per celebrare la seconda stella conquistata dagli uomini di Simone Inzaghi.