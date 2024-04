Apple in pole per acquistare i diritti tv globali del Mondiale per Club 2025

La FIFA sarebbe vicina a un accordo con Apple per i diritti tv globali dei Mondiale per Club 2025. La società di Cupertino potrebbe così ottenere i diritti per trasmettere in tutto il mondo il torneo che vedrà la partecipazione tra le altre di Inter e Juventus, come riportato dal New York Times.

L’accordo, spiega il quotidiano statunitense, potrebbe essere annunciato già questo mese. Tuttavia, il valore del contratto potrebbe essere pari anche solo a un quarto dei 4 miliardi di dollari che la FIFA aveva inizialmente previsto. Non è chiaro invece se l’accordo con Apple includerà diritti in chiaro, il che significherebbe che l’intero evento potrebbe essere disponibile solo per gli abbonati di Apple TV+, un fattore su cui alti dirigenti della FIFA avrebbero sollevato preoccupazioni.

Se l’accordo andrà in porto, sarebbe la prima volta che la FIFA, che organizzerà la prima Coppa del Mondo maschile a 48 nazionali negli Stati Uniti nel 2026, accetta un singolo contratto mondiale. A pesare su questa scelta sarebbero soprattutto le tempistiche ristrette. L’accordo invece sarebbe simile a quello che Apple ha già firmato con la MLS statunitense: nel 2022 infatti la società di Cupertino aveva siglato un accordo da 2,5 miliardi di dollari per poter trasmettere il campionato USA in tutto il mondo.