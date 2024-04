Atalanta-Fiorentina, la partita “irrecuperabile”: non c’è una data per giocarla

Mentre il recupero di Udinese-Roma fa discutere – tra attacchi del club giallorosso e risposte della Lega Serie A –, c’è un’altra sfida che deve essere giocata e che per il momento non trova spazio in calendario: Atalanta-Fiorentina. La sfida era stata rinviata a seguito del malore occorso al compianto dg viola Joe Barone, e ora rischia di non poter essere recuperata fino a fine campionato.

La Dea ha compiuto una vera e propria impresa in Europa League: Liverpool eliminato e pass per le semifinali della competizione per i bergamaschi, che con questo risultato storico mettono “nei guai” la Lega Serie A. L’avanzamento massiccio di italiane nelle coppe europee diventa in modo inevitabile sempre più inversamente proporzionale alla completa regolarità del campionato.

Se l’Atalanta dovesse eliminare anche il Marsiglia, approdando in finale, nessuno slot sarebbe disponibile da qui a fine campionato per recuperare l’incontro, e questo vuol dire che uno dei pilastri come la contemporaneità delle partite dell’ultima giornata tra le squadre ancora in corsa per obiettivi simili verrebbe a decadere.

A oggi infatti, considerando anche l’impegno della Fiorentina con il Club Brugge in Conference, la prima data utile, realisticamente parlando, è quella del 2 giugno, ma una settimana dopo rispetto all’ultima giornata (la trentottesima) fissata per il 26 maggio. Altro, al momento, non si può fare: se la Fiorentina verrà eliminata e l’Atalanta no, si aprirebbe il 29-30 maggio come prima data utile, ma comunque dopo la fine del campionato.

Atalanta Fiorentina recupero – Il calendario delle due squadre

Di seguito, tutti gli impegni – tra quelli già fissati e quelli potenziali – che coinvolgeranno le due squadre nelle prossime settimane:

Domenica 21 aprile, ore 18.00 – Salernitana-Fiorentina (Serie A)

Domenica 21 aprile, ore 20.45 – Monza-Atalanta (Serie A)

Mercoledì 24 aprile, ore 21.00 – Atalanta-Fiorentina (Coppa Italia)

Domenica 28 aprile – Fiorentina-Sassuolo (Serie A)

Domenica 28 aprile – Atalanta-Empoli (Serie A)

Giovedì 2 maggio, ore 21.00 – Fiorentina-Club Brugge (Conference League)

Giovedì 2 maggio, ore 21.00 – Marsiglia-Atalanta (Europa League)

Domenica 5 maggio – Verona-Fiorentina (Serie A)

Domenica 5 maggio – Salernitana-Atalanta (Serie A)

Mercoledì 8 maggio, ore 21.00 – Club Brugge-Fiorentina (Conference League)

Giovedì 9 maggio, ore 21.00 – Atalanta-Marsiglia (Europa League)

Domenica 12 maggio – Fiorentina-Monza (Serie A)

Domenica 12 maggio – Atalanta-Roma (Serie A)

Mercoledì 15 maggio – Finale Coppa Italia (Atalanta o Fiorentina sicuramente impegnate)

Domenica 19 maggio – Fiorentina-Napoli (Serie A)

Domenica 19 maggio – Lecce-Atalanta (Serie A)

Mercoledì 22 maggio, ore 21.00 – Possibile finale Europa League

Domenica 26 maggio – Cagliari-Fiorentina (Serie A)

Domenica 26 maggio – Atalanta-Torino (Serie A)

Mercoledì 29 maggio – Possibile finale di Conference League

Atalanta Fiorentina recupero – Uno spazio solo se la Dea non andrà in finale di Europa League

Da qui in avanti, come si vede dal calendario, c’è l’altro Atalanta-Fiorentina da giocare, quello del ritorno di Coppa Italia, poi i successivi due giovedì sono impegnati dalle coppe per le due squadre, quindi ecco la finale di Coppa Italia che inevitabilmente una delle due dovrà giocare (e che non si può spostare, perché lo stadio Olimpico sarà poi della Fidal per il Golden Gala), e poi la data fatidica, quella del 22 maggio, in cui si dovrebbe giocare la finale di Europa League.

Se i ragazzi di Gasperini dovessero uscire per mano dei francesi, sarebbe questa la data: scontenti, ovviamente, solo i nerazzurri perché non raggiungerebbero una finale tanto agognata. Se in questa finale ci sarà l’Atalanta, assisteremo per la prima volta a un unicum, un vero e proprio empasse che renderebbe caotico il finale di stagione.