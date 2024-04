Calendario sempre più intasato: la FA Cup elimina i replay e gare solo nel weekend

Dalla prossima stagione le tre competizioni europee vedranno un totale di 12 partecipanti in più con Champions ed Europa League che impegneranno le squadre con due ulteriori partite, portando il minimo garantito per ogni formazione a otto incontri.

Queste novità, a cui si aggiunge il Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti nell’estate del 2025 e sarà a 32 squadre, hanno posto una serie di importanti interrogativi alle Federcalcio europee riguardanti all’intasamento del calendario del calcio internazionale.

Per fronteggiare ciò, la Federcalcio inglese (FA) e la Premier League hanno siglato un accordo della validità di sei anni che include dei cambiamenti importanti sia per quanto riguarda il massimo campionato inglese che per la FA Cup, la prima coppa nazionale britannica. L’accordo prevede inoltre che la Premier League aumenti i propri finanziamenti al calcio di base con ulteriori 33 milioni di sterline (al cambio attuale, 38,5 milioni di euro)

Nuova FA Cup senza replay – Gare solo nel weekend con esclusiva assoluta a partire dal quarto turno

In FA Cup non ci saranno più i replay, la ripetizione della gara in caso di parità, e si giocherà solamente nei fine settimana. A partire dal quarto turno fino alle semifinali le gare della coppa nazionale saranno giocate in weekend che non prevederanno nessuna partita di Premier League. Queste modifiche saranno effettive sin dalla prossima stagione. Inoltre, niente più pausa di metà stagione che segue il periodo delle festività natalizie, dove in Inghilterra si continuerà a giocare come da tradizione.

Le gare di campionato inizieranno a metà agosto dopo una pausa estiva di tre settimane consecutive. Tale decisione, viene evidenziato, è stata presa dopo la «consulenza di esperti dei dipartimenti medici e tecnici». Mentre la decisione di eliminare totalmente i replay in FA Cup (ora non ci sono a partire dal quinto turno) è stata adottata «alla luce dei cambiamenti al calendario guidati dall’ampliamento delle competizioni UEFA».

I turni di qualificazione, in cui competono le formazioni dalla quinta alla decima serie, prevederanno ancora la possibilità di rigiocare la partita, a campi invertiti, in caso di parità al termine dei 90 minuti. Il primo turno della FA Cup vedrà entrare in scena, come sempre, le squadre professionistiche della League One e della League Two, mentre le squadre di Championship e Premier League saranno inserite dal terzo turno.

La finale della FA Cup, che si terrà come sempre a Wembley, è stata spostata al penultimo fine settimana della stagione di Premier League, si giocherà di sabato e non ci saranno eventuali partite del massimo campionato, così come il venerdì prima della finale «per consentire di concentrarsi sulla preparazione della finalissima».

«La FA Cup è la nostra più grande risorsa – ha affermato l’amministratore delegato della FA, Mark Bullingham –. Questo nuovo accordo tra la FA e la Premier League rafforza la FA Cup e offre a questo torneo molto speciale dei fine settimana esclusivi in un calendario sempre più fitto».