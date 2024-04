Unione di forze e competenze tra istituzioni ed enti accademici è pronta a guidare l’Italia verso una nuova era dello sport, con un focus particolare sugli stadi intelligenti e sostenibili. L’International Summit rappresenta un momento cruciale per riflettere sul futuro degli impianti sportivi italiani, prendendo spunto dall’esperienza del Campionato del Mondo di Calcio Qatar 2022 e aprendo le porte a nuove prospettive, metodologie e strategie di investimento.

L’evento, che avrà luogo presso il Palazzo Regione Lombardia, Sala Marco Biagi, Via M. Gioia, 37 – Milano, vedrà la partecipazione di illustri relatori provenienti da diverse realtà istituzionali, sportive e accademiche. Il programma della giornata include una vasta gamma di argomenti, dall’analisi delle prospettive future degli stadi nelle principali città italiane alla presentazione di casi studio e approfondimenti sulle sfide e i successi degli stadi dei Mondiali di Calcio Qatar 2022.

Protagonista dell’evento che si svolgerà nel capoluogo lombardo anche da Calcio e Finanza, la prima testata giornalistica italiana online dedicata agli aspetti economici finanziari del calcio e dello sport, con il Direttore Luciano Mondellini che interverrà in uno spazio dedicato al futuro degli stadi di Milano, Roma, Bologna e Firenze.

Saranno inoltre esplorati temi cruciali come la sostenibilità, la pianificazione degli eventi sportivi e le complessità burocratiche legate alla gestione degli impianti. Tra i relatori spiccano altri nomi di rilievo nel panorama sportivo internazionale, il Sottosegretario alla Presidenza Sport e Giovani Regione Lombardia, Mauro Balata, Presidente LNPB | Serie BKT, Marco Riva, Presidente CONI Lombardia, Mauro Guerra Presidente Associazione Nazionale Comuni d’Italia Lombardia e molti altri.

L’International Summit è un’opportunità unica per stimolare la discussione e promuovere la collaborazione tra diverse realtà interessate allo sviluppo e al miglioramento degli impianti sportivi in Italia. L’obiettivo è quello di tracciare una roadmap chiara e condivisa per garantire stadi all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze dei tifosi, degli atleti e dell’ambiente.