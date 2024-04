Europa League, quasi 5 milioni di spettatori per Milan-Roma su Rai 1

Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League, è andata in onda giovedì sera su Rai 1, permettendo alla rete ammiraglia della televisione di Stato di aggiudicarsi la palma degli ascolti in prime time con 4.751.000 di spettatori, equivalente al 23,2% di share.

La Rai è tornata così a trasmettere una sfida fra club, dopo che Mediaset si è aggiudicata l’esclusiva per la Coppa Italia e la Supercoppa e la migliore partita del martedì di Champions League (in quest’ultimo caso si tratta dell’ultima stagione). Tutto questo grazie all’accordo con Sky che permetterà alla tv di Stato di trasmettere altre tre partite di Europa League, oltre a quella di San Siro di ieri sera.

Dando uno sguardo a questa stagione con particolare focus sugli ascolti tv delle partite trasmesse in chiaro (sia in esclusiva assoluta che in esclusiva in chiaro), Milan-Roma di Europa League si posiziona al sesto posto per numero di spettatori facendo meglio di partite di Champions League come Barcellona-Napoli, Milan-Borussia Dortmund e Inter-Benfica.

Milan Roma ascolti tv – Gli spettatori delle migliori partite trasmesse in chiaro questa stagione e il caso Real-City

La sfida fra la formazione di Stefano Pioli e quella di Daniele De Rossi riesce a superare, sia per numero di spettatori che di share, anche lo spettacolare quarto di finale di andata della Champions League fra Real Madrid e Manchester City, andato in onda martedì su Canale 5. La partita del Bernabeu ha raccolto un totale di 4.210.000 spettatori con uno share del 19,7%, risultando la partita più vista in chiaro della stagione fra club non italiani.

Milan Roma ascolti tv – Il dato dello share e il confronto con le altre gare in chiaro

Infine, tornando a Milan-Roma, grazie al 23,2% di share, questa si piazza al quinto posto fra le partite trasmesse in chiaro in questa stagione considerano solamente questo dato. Graduatoria dominata da Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana, unica partita capace di superare i 7 milioni di spettatori e il 30% di share.

Ora c’è molta curiosità sulla sfida di ritorno fra Roma e Milan, in programma giovedì 18 aprile, su cui è ricaduta la scelta della Rai come partita da trasmettere in esclusiva in chiaro. Dopo la partita che andrà in onda giovedì prossimo, la tv di Stato avrà ancora due scelte da effettuare fra le partite di Europa League da trasmettere e sicuramente ci sarà almeno una italiana in semifinale, visto il “derby” fra rossoneri e giallorossi.