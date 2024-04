La famiglia Agnelli-Elkann incassa 58 milioni di dividendi da Exor

Il CdA di Exor, la holding quotata della famiglia Agnelli (che controlla tra le altre anche la Juventus) ha approvato il bilancio 2023 della holding e la distribuzione di un dividendo di 0,46 euro “per ciascuna azione emessa e in circolazione alla data di registrazione, per un totale stimato di circa 100 milioni” di euro, come spiegato da Exor in una nota. Nel 2022 Exor aveva pagato un dividendo di €0,44 per azione, per un totale sempre di circa 100 milioni di euro.

Andando nel dettaglio, le azioni della holding sono circa 225 milioni (224.828.073) quindi il dividendo complessivo sarà pari a circa 103,4 milioni di euro. Questo significa che la Giovanni Agnelli Bv, primo socio di Exor con il 53,6% delle quote (125.343.372) nonché cassaforte della dinastia torinese visto che i soci possono essere solo i vari rami della famiglia Agnelli-Elkann, incasserà intorno ai 57,7 milioni in dividendi, rispetto ai 55 milioni per il bilancio 2022.

Toccherà poi alla Giovanni Agnelli Bv decidere cosa farne e quanta parte distribuirne ai propri soci. Le quote della società olandese sono divise tra gli azionisti che, come detto, possono essere soltanto i discendenti del senatore Giovanni Agnelli, nonno dell’avvocato Gianni Agnelli e Umberto e che a fine Ottocento fu tra i fondatori della Fiat.

Dividendi Exor 2023 – L’azionariato della Giovanni Agnelli Bv

Come è strutturato l’azionariato della Giovanni Agnelli Bv? Dopo l’ultimo riassetto, la Dicembre (legata al ramo degli eredi Giovanni Agnelli e guidata da John Elkann) ha incrementato fino al 39,7% il controllo sulla società di diritto olandese. A seguire troviamo il ramo di Maria Sole che è il secondo azionista con l’11,2%, mentre gli eredi di Umberto Agnelli, rappresentati da Andrea Agnelli e dalla sorella Anna, hanno un pacchetto di loro proprietà sceso dopo gli ultimi aggiustamenti all’8,9%.

Dicembre (John Elkann e eredi Giovanni Agnelli) – 39,7%

Ramo Maria Sole Agnelli – 11,2%

Ramo Umberto Agnelli (Andrea Agnelli e Anna Agnelli) – 8,9%

Ramo Giovanni Nasi – 8,7%

Ramo Laura Nasi-Camerana – 6%

Ramo Cristiana Agnelli – 5,05%

Ramo Susanna Agnelli – 4,7%

Ramo Clara Nasi-Ferrero di Ventimiglia – 3,4%

Ramo Emanuele Nasi – 2,5%

Ramo Clara Agnelli – 0,28%

Azioni proprie – 8,2%

La Giovanni Agnelli BV ha come unico investimento quello in Exor. La holding, guidata da John Elkann che è il CEO, negli ultimi anni ha diversificato i suoi investimenti, puntando in particolare su moda, tecnologia e salute (ultimo investimento corposo in Philips), accanto alle controllate storiche come Juventus, Ferrari e Stellantis (nata dalla fusione tra FCA, ex Fiat, e Peugeot), passando anche da CNH e Iveco, oltre alle startup e agli investimenti attraverso Lingotto e Ventures.