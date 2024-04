Premier, si accende la lotta per il titolo: c’è anche l’ipotesi spareggio

Il pareggio del Liverpool in casa del Manchester United ha mischiato ulteriormente le carte nella corsa al titolo della Premier League che vede coinvolti, oltre ai Reds, anche Arsenal e Manchester City.

Al momento, a guidare la classifica ci sono gli uomini di Arteta e quelli di Klopp con 71 punti, anche se i primi hanno dalla loro una migliore differenza reti essendo il miglior attacco e anche la difesa meno battuta del campionato. A una sola lunghezza di ritardo ecco i campioni in carica di Pep Guardiola. Un campionato così serrato fra tre squadre che possono vincere il titolo non si vedeva in Inghilterra da moltissimi anni e la possibilità che si finisca con almeno due squadre a pari punti al primo posto è piuttosto concreta.

Premier League spareggio – I criteri a pari punti e la situazione attuale

In primis, va ricordato che in caso di arrivo a pari punti il criterio dominante è la differenza reti. In Premier League non esiste uno spareggio automatico, come invece è stato stabilito in Italia dalla passata stagione, anche se la possibilità di decidere tutto in una partita secca non è da scartare. Come detto, nella differenza reti l’Arsenal guarda tutti dall’altro al basso visto il suo +51, superiore al +42 del Liverpool e al +41 del City.

In caso si arrivasse, in qualche modo, a pari punti e con una differenza reti pari, si andrebbero a verificare i gol fatti. E anche qui i Gunners sono davanti, con 75 reti segnate. La distanza dalle due rivali è meno evidente, visto che i Reds sono a quota 72 e Haaland e compagni a 71. Qualora anche i gol segnati fossero pari si passerebbe agli scontri diretti. Anche qui l’Arsenal è davanti a tutti, visto che non ha mai perso con Liverpool e City in questa Premier League raccogliendo nelle quattro partite ben otto punti.

Quindi qualora l’Arsenal fosse presente a pari punti al primo posto, è impossibile che i tre criteri appena elencati (differenza reti generale, gol fatti e scontri diretti) si pareggino, consegnando così il titolo ai Gunners. Ma se questi ultimi non fossero inclusi e il confronto fosse solo fra Liverpool e Manchester City, cosa accadrebbe?

Premier League spareggio – Lo scontro City-Liverpool

Come visto in precedenza le due squadre sono praticamente appaiate nella classifica della differenza reti e anche i gol fatti sono molto vicini. E gli scontri diretti sono in assoluta parità, visto che sono terminati entrambi 1-1. E qui si annullerebbe anche l’ultimo criterio: quello dei gol segnati in trasferta negli scontri diretti.

Così, se qualora City e Liverpool finissero a pari punti al primo posto, con l’Arsenal più distante, e avessero la stessa differenze reti e lo stesso numero di gol segnati in campionato, si aprirebbero le porte per uno spareggio, eventualità che non si è mai verificata nella storia della Premier League. Questa partita, che metterebbe in palio il titolo di campione di Inghilterra, si giocherebbe in gara secca su un campo neutro.

Si tratta di una ipotesi ancora lontana dal verificarsi, visto che mancano ancora sette giornate alla fine del campionato e sono diversi gli incastri necessari, ma non da scartare a priori. Bisognerà quindi fare attenzione ai risultati delle ultime sette giornate a ai gol messi a segno e subiti dalle tre grandi protagoniste di questa Premier League, per un epilogo ancora tutto da scrivere.