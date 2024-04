I Ct in pressing sull’UEFA: chieste rose da 26 giocatori per EURO 2024

Gli allenatori delle nazionali qualificate all’Europeo 2024 in pressing sulla UEFA: la richiesta è quella di allargare le rose per il prossimo torneo a 26 giocatori, rispetto ai 23 previsti da regolamento. Oggi, anche per discutere di questo tema, Spalletti insieme agli altri 23 allenatori delle nazionali qualificate per la fase finale della competizione si riuniranno a Düsseldorf per partecipare a un workshop organizzato dall’Uefa.

Tra poco più di due mesi inizierà il torneo in Germania (14 giugno – 14 luglio) e l’organizzazione calcistica europea vuole ascoltare le opinioni degli allenatori. Il punto principale in discussione riguarda la richiesta di alcuni commissari tecnici di ampliare le rose delle nazionali da 23 giocatori a 26, come è stato fatto nell’edizione precedente dell’Europeo e al Mondiale in Qatar.

Nel 2021, l’Uefa aveva deciso di estendere le rose per fronteggiare l’emergenza Covid. Ora, la questione riguarda la salute dei giocatori, i calendari sempre più densi e la possibilità di avere maggiori opzioni di scelta in modo organico.

Chi sono i tecnici a favore e chi quelli contrari? Come riportato dal Corriere dello Sport, Nagelsmann, il commissario tecnico della Germania, ha sollevato per primo il dubbio, seguito da Koeman (Olanda) e Southgate (Inghilterra). Spalletti è fortemente favorevole all’aumento a 26 giocatori, ma non tutti concordano.

Ad esempio Deschamps, il commissario tecnico della Francia, si oppone. Anche Sylvinho, il commissario tecnico dell’Albania contro cui l’Italia giocherà la sua prima partita il prossimo 15 giugno a Dortmund, preferirebbe mantenere il numero a 23. L’Uefa ascolterà tutte le opinioni e potrebbe prendere una decisione già oggi.