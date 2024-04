I proprietari più ricchi nel calcio: Commisso al top in Serie A

Lo sport e il calcio sono decisamente rappresentati all’interno della annuale classifica di Forbes sui miliardari mondiali. Sia tra i proprietari di club sportivi che tra i proprietari, nello specifico, di club calcistici, sono tanti infatti i nomi noti all’interno della graduatoria, anche alla luce degli investimenti di diversi tra gli uomini più ricchi al mondo nella galassia dello sport.

Basti pensare che due dei dieci più ricchi in assoluto, ovverosia lo statunitense Steve Ballmer e l’indiano Mukesh Ambani (rispettivamente ottavo e nono nella graduatoria con patrimoni stimati in 121 e 116 miliardi di dollari), hanno investito nello sport: il primo nel basket nei Los Angeles Clippers in NBA e il secondo nel cricket con i Mumbai Indians.

Nella top 10 dei più ricchi che hanno investito nel mondo dello sport compare anche un po’ di Italia: sono presenti infatti Robert Hartono, proprietario del Como insieme al fratello Michael con un patrimonio secondo Forbes pari a 26,5 miliardi di dollari che vale la 71ª posizione a livello globale, e Giorgio Armani, numero uno della omonima casa di moda nonché proprietario dell’Olimpia Milano, con un patrimonio stimato in 11,3 miliardi di dollari che vale il 177° posto nella graduatoria complessiva.

Proprietari più ricchi nello sport – La top 20

Steve Ballmer, 121 miliardi di dollari (8°): Los Angeles Clippers (basket); Mukesh Ambani, 116 miliardi (9°): Mumbai Indians (cricket); Carlos Slim, 102 miliardi (14° uomo più ricco al mondo): Real Oviedo (calcio); Rob Walton, 77,4 miliardi (19°): Denver Broncos (football USA); Mark Mateschitz, 39,6 miliardi (31°): RB Lipsia (calcio), Team Red Bull (F1); Masayoshi Son, 32,7 miliardi (51°): Fukuoka SoftBank Hawks (baseball); François Pinault, 31,6 miliardi (54°): Stade Rennais (calcio); Robert Hartono, 26,5 miliardi (71°): Como (calcio); Daniel Gilbert, 26,2 miliardi (73°): Cleveland Cavaliers (basket); Michael Hartono, 25,5 miliardi (76°): Como (calcio); David Tepper, 20,6 miliardi (94°): Carolina Panthers (football USA), Charlotte Fc (Calcio); Steve Cohen, 19,8 miliardi (97°): New York Mets (baseball); James Ratcliffe, 16,5 miliardi (111°): Manchester United, Nizza e Losanna (calcio), Team Ineos (ciclismo); Stanley Kroenke, 16,2 miliardi (115°): Arsenal (calcio), Los Angeles Rams (basket), Denver Nuggets (basket); Philip Anschutz, 15,3 miliardi (125°): LA Galaxy (calcio); Henry Samueli, 14,1 miliardi (132°): Anaheim Ducks (hockey); Jerry Jones, 13,8 miliardi (137°): Dallas Cowboys (football USA); Ricardo Salinas Pliego, 13,4 miliardi (144°): Mazatlán F.C. (calcio); Shahid Kahn, 12,2 miliardi (162°): Fulham (calcio), Jacksonville Jaguars (football Usa); Giorgio Armani, 11,3 miliardi (177°): Olimpia Milano (basket);

Proprietari più ricchi calcio – Commisso al top in Serie A

Non solo sport a livello mondiale, ci tanti proprietari e azionisti di club calcistici nella classifica dei miliardari di Forbes nel 2023. Da Silvio Berlusconi a John Elkann, da Rocco Commisso ad Antonio Percassi, passando per Dan Friedkin nell’annuale lista dei più ricchi al mondo stilata dalla rivista statunitense non mancano i miliardari legati al mondo del pallone.

Tra i proprietari di club italiani, come detto, i più ricchi sono i fratelli Hartono davanti a Rocco Commisso, patron della Fiorentina, con un patrimonio stimato da Forbes in 8 miliardi che vale la posizione numero 322 nella classifica globale. Il proprietario del club viola si piazza davanti, tra gli altri, a Dan Friedkin (Roma) e alla famiglia Saputo (Bologna), mentre nella classifica trovano spazio anche Renzo Rosso (Vicenza), John Elkann (AD di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus) e Antonio Percassi (Atalanta), ma anche la famiglia Squinzi (Sassuolo) e Danilo Iervolino (Salernitana).

Il più ricco tra i miliardari che hanno investito nell’universo calcistico è invece il messicano Carlos Slim, numero uno del Gruppo Carso con un patrimonio da 93 miliardi di dollari (8° più ricco al mondo secondo Forbes) e proprietario del Real Oviedo, in Serie B spagnola. Sul podio ci sono anche il francese François Pinault (28° con patrimonio di 40,1 miliardi), fondatore di Artemis e proprietario dello Stade Rennais, e il magnate delle lattine Dietrich Mateschitz (37°, 34,7 miliardi), patron di Red Bull con cui investe non solo in Formula 1 ma anche nel calcio, con il Lipsia.

Tra le figure più note che hanno avuto a che fare con il mondo del calcio in Italia e che attualmente non sono più presenti nel business ci sono anche il fondatore di Elliott Paul Singer (6,1 miliardi di dollari, 477° posto) e l’ex patron dell’Inter Massimo Moratti, presidente e amministratore delegato di Saras (1,9 miliardi di dollari, 1694°).

Proprietari più ricchi calcio – La classifica di Forbes

Di seguito, l’elenco completo dei proprietari più ricchi nel mondo dello sport (in grassetto gli italiani e i proprietari di club del nostro Paese presenti in classifica):

Carlos Slim, 93 miliardi di dollari (18° uomo più ricco al mondo) – Real Oviedo;

François Pinault, 40,4 miliardi (28°) – Stade Rennais;

Dietrich Mateschitz, 34,7 miliardi (37°) – RB Lipsia;

Robert Hartono, 24,2 miliardi (61º) – Como;

Michael Hartono, 23,1 miliardi (65º) – Como;

James Ratcliffe, 22,9 miliardi (67°) – Nizza-Losanna;

Stanley Kroenke, 12,9 miliardi (138°) – Arsenal;

Shahid Kahn, 12,1 miliardi (144°) – Fulham

Ricardo Salinas Pliego, 10,9 miliardi (161°) – Mazatlán F.C. (Messico);

Philip Anschutz, 10,9 miliardi (161°) – LA Galaxy;

Rocco Commisso, 8 miliardi (322°) – Fiorentina;

Dan Friedkin, 6,4 miliardi (432°) – Roma;

Dmitry Rybolovlev, 6,4 miliardi (432°) – AS Monaco;

Todd Boehly, 6,1 miliardi (477°) – Chelsea;

John Henry, 5,1 miliardi (597°) – Liverpool;

Famiglia Saputo, 4,3 miliardi (734°) – Bologna;

Renzo Rosso, 3,7 miliardi (871°) – Vicenza;

Florentino Perez, 2,8 miliardi (1187°) – Real Madrid;

Farhad Moshiri, 2,7 miliardi (1238°) – Everton;

John Elkann, 2,6 miliardi (1286°) – Juventus;

Peter Lim, 1,9 miliardi (1694°) – Valencia;

Pier Silvio e Marina Berlusconi, 2,1 miliardi ciascuno (1545°) – Monza;

Giovanni Arvedi, 1,8 miliardi (1764°) – Cremonese;

Famiglia Glazer, 1,7 miliardi (1851°) – Manchester United

Antonio Percassi, 1,6 miliardi (1945°) – Atalanta;

Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,1 miliardo ciascuno (2545°) – Sassuolo;

Danilo Iervolino, 1 miliardo (2692°) – Salernitana.

Proprietari più ricchi nel calcio – Gli altri sportivi miliardari

In classifica troviamo inoltre anche diversi componenti della famiglia Steinbrenner, ovverosia i proprietari dei New York Yankees nonché investitori nell’operazione che ha portato RedBird a diventare azionista di maggioranza del Milan, con patrimonio da 1,5 miliardi e 2046° posto in classifica. Tra gli altri miliardari legati allo sport compaiono anche Toto Wolff (Team Manager della Mercedes F1, patrimonio da 1,6 miliardi e 1945° posto), LeBron James (1,2 miliardi e 2410° posto) e Tiger Woods (1,3 miliardi e 2287° posto), mentre Michael Jordan è 1033° in classifica con 3,2 miliardi di patrimonio.