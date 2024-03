Miami, Sinner sfida Dimitrov in finale per il secondo posto nel ranking ATP

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo nella domenica di Pasqua, alle ore 21 (15 ora locale), per la sua la terza finale al Master 1000 di Miami, dopo le sconfitte del 2023 contro Daniil Medvedev, sconfitto nella semifinale di questa edizione, e contro Hurkacz nel 2021. La differenza di fuso orario tra l’Italia e gli Stati Uniti, con l’entrata in vigore dell’ora legale nel nostro Paese torna infatti di sei ore e non di cinque com’è stata per tutta la durata del torneo.

Sinner Dimitrov in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

L’avversario dell’italiano sarà Grigor Dimitrov: il bulgaro ha sconfitto Alexander Zverev nella seconda semifinale del torneo in Florida dopo una battaglia di tre set. In caso di successo, Sinner non conquisterà solamente il torneo, ma scavalcherà anche lo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP, conquistando così il secondo posto. Questa la classifica attuale:

Djokovic – 9725 punti Alcaraz – 8645 punti Sinner – 8360 punti Medvedev – 7165 punti Zverev – 5370 punti

Nei confronti con Dimitrov, Sinner è in vantaggio per 2-1. L’ultimo scontro è stato a Pechino, nel 2023, con la vittoria dell’italiano in tre set. C’è anche un precedente proprio a Miami, lo scorso anno, e a vincere era stato sempre Jannik, anche abbastanza agevolmente (6-3 6-4).

Per arrivare in finale, Sinner ha battuto nell’ordine Vavassori, Griekspoor, O’Connell, Machac e Medvedev, mentre Dimitrov ha sconfitto Tabilo, Hanfmann, Hurkacz, Alcaraz e infine Zverev. Battendo il bulgaro, Jannik diventerebbe il primo italiano nella storia a diventare numero due del mondo, dietro solo a Novak Djokovic. Sinner con i mille punti che spettano al vincitore arriverebbe a 8710 punti, superando Alcaraz, sconfitto proprio da Grisha nei quarti di finale, fermo a 8645 punti. Dunque, la finale del torneo americano sarà un’occasione storica per tutto il tennis italiano.

Sinner Dimitrov in streaming gratis? Come seguire la sfida

La finale tra Sinner e Dimitrov a Miami, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Non è prevista la diretta in chiaro della finalissima della manifestazione, destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky come già successo nel precedente di Indian Wells.